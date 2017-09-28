 Q7, CEZASINI HAFİFLETTİ – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    Q7, CEZASINI HAFİFLETTİ

    Q7, CEZASINI HAFİFLETTİ

    F.Bahçe maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında yönetimin para cezası vermeye hazırlandığı Quaresma, Leipzig maçındaki performansıyla alkış aldı.

    F.Bahçe maçı sonrasında takım arkadaşlarından, Leipzig maçı öncesinde ise Güneş'ten özür dileyen Portekizli; Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 13 golün yedisine direkt katkıda bulundu. 3 gol ve 4 asist yapan Q7, bu performansıyla cezasını affettirmese de hafifletti.
    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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