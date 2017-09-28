Marcelo'dan Werner'e gönderme
Beşiktaş-Leipzig maçının 32. dakikasında futbol tarihinde bir ilk niteliği taşıyan gelişme yaşandı. Leipzig'in Alman milli oyuncusu Werner, stattaki atmosferden etkilenerek oyundan çıktı. Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Marcelo, yaptığı paylaşımda Werner için Alman basınında yer alan haberin görseline "Baskıyı hissettin mi?" ifadelerini ekledi.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:43
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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