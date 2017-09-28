 Marcelo'dan Werner'e gönderme – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    Marcelo'dan Werner'e gönderme

    Marcelo'dan Werner'e gönderme

    Beşiktaş-Leipzig maçının 32. dakikasında futbol tarihinde bir ilk niteliği taşıyan gelişme yaşandı. Leipzig'in Alman milli oyuncusu Werner, stattaki atmosferden etkilenerek oyundan çıktı. Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Marcelo, yaptığı paylaşımda Werner için Alman basınında yer alan haberin görseline "Baskıyı hissettin mi?" ifadelerini ekledi.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:43
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