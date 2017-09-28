KASASINI DOLDURDU
Şampiyonlar Ligi'nde aldığı iki galibiyetle 6 puan toplayan Beşiktaş, bu sayede kasasını da doldurdu. Üst üste iki galibiyet alan Beşiktaş, bu maçların ardından 3 milyon euro'yu garantilerken; aldığı sonuçların ardından gruptan çıkma ihtimali güçlenen siyah-beyazlı takım, bir üst tura yükselmesi halinde 9 milyon euro daha alacak. Kartal, gruplara katılma hakkı olarak da 12.5 milyon euro'yu hak etmişti.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:49
-
LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
-
F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
-
SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
KASASINI DOLDURDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.