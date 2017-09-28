KARTAL DİZ ÇÖKTÜRDÜ

Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerinden Porto'nun ülkesi Portekiz basını da siyah- beyazlı takımın galibiyetine geniş yer ayırdı. Abola gazetesinin manşetten verdiği haberinde "Quaresma ve Talisca Beşiktaş için parladı" diye yazarken müthiş taraftar desteği ile Beşiktaş'ın Alman ekibine diz çöktürdüğünü belirtti. Leipzigli yıldız Werner'i de manşetine taşıyan Abola "Beşiktaş taraftarının gürültüsü Werner'i kaçırdı" diye yazdı.



SERT DARBELER

Portekiz basınının önemli spor gazetelerinden Record ise "Beşiktaş galibiyet ile geri döndü" manşetini attığı haberde hafta sonu derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde etkilenmeden çıkıp galibiyet aldığını yazdı. İspanya'nın Marca gazetesi de Beşiktaş'ın Leipzig galibiyetini sayfalarına taşıdı. Marca "Beşiktaş'ın darbeleri Leipzig'i bitirdi" manşetini attı.