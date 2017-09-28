KARTAL DİZ ÇÖKTÜRDÜ
Portekiz medyası da Beşiktaş’tan övgüyle bahsetti. Abola, siyah-beyazlıların müthiş taraftar desteğiyle birlikte Alman ekibine diz çöktürdüğünü yazdı
Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerinden Porto'nun ülkesi Portekiz basını da siyah- beyazlı takımın galibiyetine geniş yer ayırdı. Abola gazetesinin manşetten verdiği haberinde "Quaresma ve Talisca Beşiktaş için parladı" diye yazarken müthiş taraftar desteği ile Beşiktaş'ın Alman ekibine diz çöktürdüğünü belirtti. Leipzigli yıldız Werner'i de manşetine taşıyan Abola "Beşiktaş taraftarının gürültüsü Werner'i kaçırdı" diye yazdı.
SERT DARBELER
Portekiz basınının önemli spor gazetelerinden Record ise "Beşiktaş galibiyet ile geri döndü" manşetini attığı haberde hafta sonu derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde etkilenmeden çıkıp galibiyet aldığını yazdı. İspanya'nın Marca gazetesi de Beşiktaş'ın Leipzig galibiyetini sayfalarına taşıdı. Marca "Beşiktaş'ın darbeleri Leipzig'i bitirdi" manşetini attı.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:47
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
KARTAL DİZ ÇÖKTÜRDÜ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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