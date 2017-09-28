GÖZÜM ÜSTÜNDE!
Başkan Orman, derbinin yan hakemi Cem Satman’ı takibe aldı: “Hakemdir, hata yapar. Karabük deplasmanında da aynı hakemler vardı. Golümüzü vermedi. Ben iftira atmıyorum ya da suçlamıyorum. Ortadaki gerçekleri anlatıyorum. Yan hakemi yakından takip edeceğiz. Bütün kararların içerisinde o var. Gözüm artık üstünde olacak. Tansiyonu yüksek maçlarda bu hakemleri kazanmıyor, kaybediyoruz."
Orman, dün Vodafone Park'ta yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunun merakla beklediği konularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Orman, sözlerine önceki akşam oynanan ve 2-0 kazanılan Leipzig galibiyetiyle başladı. Çok güzel bir gün yaşadıklarını ifade eden Başkan, "Yaptığınız emeğin beğenilmesi, o emeğe para harcayanların evine mutlu gitmesi, verdikleri parayı helâl etmeleri bizim için büyük mutluluk" dedi ve konuşmasına şöyle devam etti:
KiBiR DiYENLER VAR!
"Vodafone Park'ta oynadığımız maçın ardından Leipzig kulübü yöneticileri bizi tebrik ettiler, hatta resmi hesaplarından bizi kutladılar. Güzel bir maçtı. Böyle bir üst seviyede, üst nezakette bir maç oynamak bizi çok mutlu etti. Skor da bizim açımızdan çok güzeldi. Hepimiz keyif aldık. Masanın bu tarafında oturan insanlar olarak maçı kazanmakla beraber bundan sonraki maçları da 'kazanabiliriz' anlayışı oluştu. Bir özgüven oluştu. Bunu art niyetliler 'kibir' olarak görüyor ama ben bunu 'özgüven' açısından söylüyorum."
HAKEM KAZANILMALI
Başkan Orman, bunun ardından kendisine özellikle derbiyle ilgili yöneltilen sorulara yanıt verdi. Hakem Ali Palabıyık'la ilgili ne düşündüğünü soranlara Fikret Orman şu ifadeleri kullandı: "Ben bir hakem yorumcusu değilim. Olayı sadece hakem açısından görmüyorum. Yan hakem Cem Satman açısından da bakıyorum. Futbolun içerisinde olan herkes maçı seyrettiğinde gördü. Ben Ali Palabıyık gibi genç hakemlerin kazanılmasını destekliyorum. Bu insanları kazanmalıyız. Ama Karabük deplasmanında da aynı hakemler vardı ve net bir golümüzü vermedi."
DAHA NE OLACAKTI?
Fikret Orman şöyle devam etti: "Hakemdir hata yapabilir. Ben iftira atmıyorum, suçlamıyorum, gerçekleri anlatıyorum. Tansiyonu yüksek maçlara bu tip hakemleri kazanmak için verirsek, onları kaybediyoruz; bundan herkes zararlı çıkıyor. Yan hakemi (Cem Satman) yakından takip edeceğiz, çünkü bütün kararların içerisinde o var. Gözüm üstünde!.. Bir maçta kötü olabilecek her şey oldu. Bariz gol verilmedi, penaltı verilmedi, kırmızı kart verilmedi. 3 tane kırmızı kart gördük, hocamızı gönderdiler. Daha ne olabilir ki? Günah..."
Q7 YANLIŞ YAPTI!
Kendilerinin de her zaman özeleştiri yapmaları gerektiğini belirten Orman, "Onları yok sayıp bütün faturayı hakeme çıkarırsak, doğruyu bulamayız. Mesela Quaresma gibi üst düzey bir oyuncu, bu kırmızı kartı yememeli. Ona hiç yakışmadı. Hatta ilk pozisyonda bile kırmızı yiyebilirdi. Bizim de kendi özeleştirilerimizi yapmamız lazım. Ligin ikinci yarısındaki maç için Yunus Emre mi olacağız, Fikret Orman mı olacağız onu o zaman göreceğiz. Ama Yunus Emre sözünü yanlış yerlere çekmeyin, kendimizi onunla asla kıyaslamıyorum."
CIMBIZLA ALMAYIN
Başkan Fikret Orman konuşmasına şöyle devam etti: "100 milyonun üzerinde taraftar kitlesine çıkmak istiyoruz. Dünya nüfusunun yüzde 62'si Asya'da yaşıyor. Bunun içerisinde 1.8 milyar Müslüman nüfusu var. Real Madrid, Manchester United, Chelsea gibi kulüpler varken; insanların Beşiktaş'a sempati duyulması için ne olabilir? Başarılı sonuçlar ve dünyadaki en iyi Müslüman takımı olmaktır. Taraf olmasak bile Müslüman yarışınca sıcak bakıyoruz. Laflarımın cımbızlanmasını istemiyorum, lütfen bu konuya biraz daha fazla özen gösterilsin."
DEMEÇLERE ÜZÜLDÜM
Fikret Orman, oyuncularına da sadece yorgun olup olmadıklarını sorduğunu ifade ederek şu yorumu yaptı: "Bunun haricinde özel bir konuşma yapmadım. Derbinin bizi en çok üzen tarafı, kaybetmekten daha fazla, oradaki ortam ve Beşiktaş'la, şahsımla, oyuncularımla ve yöneticilerimle alakalı verilen demeçler ve yapılan muamele. Beşiktaş F.Bahçe'yle 100 senedir maç yapıyor ve 100 sene daha yapacak. Bunun sportmenlik içinde gitmesi gerekiyor. Beşiktaş tabii ki kaybedecek, berabere kalacak. Ama sonuçta en az hata yapan şampiyon olacak.
KIYASLAMA YAPALIM
Leipzig maçının çok keyifli geçtiğinden bahseden Orman, "Maç yapmaya gelen, oyun kuralları içerisinde hareket etme gayretindeki, iyi niyetli oyunculardan oluşan bir karşılaşma vardı. Kurallar dışına çıkan bir şey yoktu. Devler Ligi gibi marka değeri yüksek olan organizasyonlarda bunun zıttı mümkün değil. Çok keskin kuralları var. Hafta sonunda ise tam tersi vardı. Ortamı bölmek, taraflara çekmek gibi ortam hazırlanmıştı. Bu durum ne beni, ne Beşiktaşlılar'ı, ne de Fenerbahçeliler'i memnun etmedi. Çünkü ürün güzel değildi" dedi.
70 YAŞINI GEÇMiŞ AMA!
Yöneticilerine F.Bahçe derbisinde korolar halinde küfürler edildiğini söyleyen Fikret Orman şöyle devam etti: "İkinci yarıda bizim stadımızda oynayacağız. Aynı şeyleri yapsak, kötülük tohumlarını ekmeye devam edeceğiz. Yapmazsak, bir sene sonra yine gideceği o stada ve yine aynı muameleye maruz kalacağız!.. 70 yaşını geçmiş insanlara, 15 senelik spor yöneticiliği yapanlara (Mahmut Uslu'yu kastederek) yakışan işler mi bunlar? Benim oyuncum ailesini kurmuş, bel altı vurmak mı Türk futbolunu yükseltecek?"
HAK MAHRUMiYETi ŞART
"Maçla ilgili akıllarda kalan ne? Hakem hataları, verilen demeçler. Leipzig maçında akıllarda kalanlar ne? Tribünler, rakibin alkışlaması. Bu işler düzelsin artık. Federasyon hak mahrumiyeti versin. Başkan için de geçerli bunlar. Gerekirse men edilsin, başkanlık da yapamasın. Devlet daha ne yapsın. Statları yaptılar, vergileri düzelttiler. Bunu yükseltmesi gereken spor adamlarının işi. Kavga etmek, yumruk yumruğa girmek olmaz. Yöneticilerin işi akil adam olmak."
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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