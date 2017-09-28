 Derbi biletleri satışta – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    Derbi biletleri satışta

    Derbi biletleri satışta
    Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri bugün satışa sunuluyor. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamaya göre 1 Ekim Pazar günü saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri saat 14.00'te satışa çıkacak. Biletlerin fiyatları 110 ila 315 TL arasında değişiyor. VIP ve 1903 Tribünü bilet fiyatları ise 650-750 TL arasında değişiklik gösteriyor.
    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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