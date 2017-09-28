Derbi biletleri satışta

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri bugün satışa sunuluyor. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamaya göre 1 Ekim Pazar günü saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri saat 14.00'te satışa çıkacak. Biletlerin fiyatları 110 ila 315 TL arasında değişiyor. VIP ve 1903 Tribünü bilet fiyatları ise 650-750 TL arasında değişiklik gösteriyor.