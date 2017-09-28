''BÖYLE BİR ATMOSFER GÖRMEDİM!''
Beşiktaş taraftarının tezahüratlarındaki sese dayanamadığı için oyundan çıkan RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner sessizliğini bozdu.
Alman basınına konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "Hayatımda daha önce böyle bir atmosfer görmedim. Maça odaklanmayı başaramadım. Bir kulak tıkacı istedim ama bu da işe yaramadı. Hala iyi hissetmiyorum" dedi.
Öte yandan Leipzig'in hocası Ralph Hasenhüttl konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer maç sonuna kadar dayanabilseydik çok iyi olacaktı ama yapamadı. Saha içinde dolaşım ve solunum sıkıntısı çekti. Son zamanlarda çok fazla maça çıktı. Bu onun sorunlarının nedeni olabilir. Ama henüz kesin bir teşhis yok" ifadelerini kullandı.
ALMANYA'YA DAMGA VURMUŞTU
Stuttgart altyapısında yetişen Werner, geçen sezon başında Leipzig'e 10 milyon euro bedelle transfer edildi.
Almanya'da gelecek vaad eden yetenekler arasında gösterilen 21 yaşındaki forvet, bu sezon Bundesliga'da oynadığı 6 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.
Werner geçen sezon ligde oynadığı 31 maçta 21 gol-7 asistlik performansıyla adından söz ettirmişti.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:33
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GÖZÜM ÜSTÜNDE!
Toplam 14
Yorum
34 SEN TASALANMA CÜNEYT ÇAKIR OLDUĞU SÜRECE SİZİN SIRTINIZ YERE GELMEZ ŞAMPİYONLAR LİGİNDEN ELENEN TÜRK TAKIMINA SEVİNEN İLK SPOR ADAMISINIZ
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AATIF SAYESİNDE 8 KUPA KAZANDILAR
Toplam 2
Yorum
YİĞİDO Magazin proğramların da fink atıp Milli takımda oynayan yerli oyunculra ders olsun.Teşekkürlar atıf
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YENECEĞİZ BAŞKAN
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Beşiktaşı kendi silahıyla yenmeliyiz.Onlara pas yaptırırsak gelir gol atarlar.Pas yaptırmayın çocuklar.Ortasahada basın top hep bizde kalsın
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