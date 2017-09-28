2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Portekiz Milli Takımı'nın 7 Ekim'de deplasmanda Andorra, 10 Ekim'de de sahasında İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.



Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'den Luis Neto ile Göztepe'nin kalecisi Beto çağırıldı.



Teknik direktör Fernando Santos tarafından belirlenen 25 kişilik kadro şöyle;



Kaleciler: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

Savunma: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), Eilseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham United), Luis Neto (Fenerbahçe), Nelson Semedo (Barcelona), Pepe (Beşiktaş)

Orta Saha: Andre Gomes (Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Renato Sanches (Swansea City), William Carvalho (Sporting Lizbon)

Forvet: Andre Silva (Milan), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv Moscovo), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş).