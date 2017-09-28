 BETO, NETO, PEPE VE Q7'YE DAVET – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    , , VE Q7'YE DAVET

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    Portekiz Milli Takımı'nda aday kadroya 'tan ve , 'den ile Göztepeli kaleci çağırıldı.

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Portekiz Milli Takımı'nın 7 Ekim'de deplasmanda Andorra, 10 Ekim'de de sahasında İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

    Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 'tan ve Ricardo , 'den Luis ile 'nin kalecisi çağırıldı.

    Teknik direktör Fernando Santos tarafından belirlenen 25 kişilik kadro şöyle;

    Kaleciler: Anthony Lopes (Lyon), (), Rui Patricio (Sporting Lizbon)
    Savunma: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), Eilseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham United), Luis (), Nelson Semedo (Barcelona), ()
    Orta Saha: Andre Gomes (Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Renato Sanches (Swansea City), William Carvalho (Sporting Lizbon)
    Forvet: Andre Silva (Milan), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv Moscovo), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo (Beşiktaş).



    Kaynak: DHA
    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:09
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