Portekiz Milli Takımı'nda aday kadroya Beşiktaş'tan Pepe ve Quaresma, Fenerbahçe'den Neto ile Göztepeli kaleci Beto çağırıldı.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Portekiz Milli Takımı'nın 7 Ekim'de deplasmanda Andorra, 10 Ekim'de de sahasında İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'den Luis Neto ile Göztepe'nin kalecisi Beto çağırıldı.
Teknik direktör Fernando Santos tarafından belirlenen 25 kişilik kadro şöyle;
Kaleciler: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting Lizbon)
Savunma: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), Eilseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham United), Luis Neto (Fenerbahçe), Nelson Semedo (Barcelona), Pepe (Beşiktaş)
Orta Saha: Andre Gomes (Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Renato Sanches (Swansea City), William Carvalho (Sporting Lizbon)
Forvet: Andre Silva (Milan), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv Moscovo), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş).
Kaynak: DHA
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:09
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"F.BAHÇE'YE GELME SEBEBİM..."
Toplam 15
Yorum
Egeli FB li o maclar gecmis de kaldi öyle derler feda vefa hakem hakkimizi yedi diye diye aglaya aglaya iki yildir smpyn olanda kendileri bu yilda ayni
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 46
Yorum
metin adam kimin neyi ne için söylediğini bile anlamıyor, ya da işine gelmiyor...kurnazlık...
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UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK
Toplam 23
Yorum
Mr. Black BJK Karar doğru. Büyük bir organizasyona ve güzel bir stada yakışmadı bu elektrik kesintisi. Önlem alıp ikinci kere tekrar etmemek lazım
BETO, NETO, PEPE VE Q7'YE DAVET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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