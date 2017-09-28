Beşiktaş'ın başarısı Avrupa basınında
Ünlü spor dergisi Kicker, “Leipzig, Beşiktaş için tecrübesiz” başlığını atarken “Leipzig sınırlarını öğrendi”, “Leipzig çıraklık parası ödedi” ifadeleri kullanıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i 2-0 yenerek grupta 6 puana yükselen Beşiktaş'ın bu başarısı Avrupa basınında da geniş yer buldu. Vodafone Park'taki atmosferi öven Avrupalılar, Alman ekibinin yıldız oyuncusu Werner'in kulaklarının sese dayanamamasını da haberlerinde yer verdiler. Beşiktaş'ın maça çok iyi başladığını da belirten Der Spiegel, Timo Werner'in saha içinde denge ve konsantrasyon kaybı yaşayarak oyundan çıkmasının Alman ekibini kötü etkilediğini yazdı. Bild ise maç manşetine Timo Werner'i çıkarttı. Bild "Werner'in İstanbul'da dolaşım sistemi bozuldu" manşetini attığı haberde İstanbul'da ki atmosferin Leipzigli genç oyuncuları kötü etkilediğini yazdı.
Kicker Dergisi, "Leipzig, Beşiktaş için tecrübesiz" başlığıyla sunduğu haberinde, Alman temsilcisinin Avrupa kupalarında ilk deplasman seyahatinin şanssız geçtiği ifade edildi. Haberde, "Leipzig, kulakları rahatsız eden ıslık konserinden etkilendi" değerlendirmesinde bulunuldu. Frankfurter Allgemeine gazetesi de, "Leipzig sınırlarını öğrendi" manşetiyle duyurduğu haberde, Leipzigli Timo Werner'in maç sırasında kan dolaşımı bozukluğu yaşadığı da hatırlatıldı. Sport1 internet sitesi, "Leipzig çıraklık parası ödedi" başlığını kullanırken, Reviersport internet sitesi ise, grup lideri Beşiktaş'ın rahat bir galibiyet aldığına değinerek, "Tecrübeli Beşiktaş, Leipzig'i yendi" başlığını kullandı.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:46
-
LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
-
F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
-
SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
Beşiktaş'ın başarısı Avrupa basınında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.