 Beşiktaş, Temsa ile nikah tazeledi – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    Beşiktaş, Temsa ile nikah tazeledi

    Beşiktaş, Temsa ile nikah tazeledi

    Beşiktaş, TEMSA ile olan sponsorluk anlaşmasını uzattı. TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, toplantı sırasında Beşiktaş Sompo Japan'a da sponsor olmak istediklerini belirterek Başkan Orman'ı şaşırttı. Orman, "Bu bana sürpriz oldu. Beklemiyordum ama çok mutlu oldum. TEMSA ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah bizi Şampiyonlar Ligi finaline de götürürler. Tabii bu sene için demiyorum, genel olarak konuşuyorum" dedi.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:46
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