Beşiktaş kasasını doldurdu
Şampiyonlar Ligi'nde aldığı iki galibiyetle 6 puan toplayan Beşiktaş, bu sayede kasasını da doldurdu. Üst üste iki galibiyet alan Beşiktaş, bu maçların ardından 3 milyon euro'yu garantilerken; aldığı sonuçların ardından gruptan çıkma ihtimali güçlenen siyah-beyazlı takım, bir üst tura yükselmesi halinde 9 milyon euro daha alacak. Kartal, gruplara katılma hakkı olarak da 12.5 milyon euro'yu hak etmişti.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:40
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DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!
Toplam 3
Yorum
stac neden şaşırmadım acaba ...
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 7
Yorum
rrrrr sayın yöneticiler biraz spora ve topluma saygılı olun yada o koltuklardan kalkın
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 7
Yorum
okay türkiye futbol tarihinde yönetici olarak sen ve mahmut uslu kadar itici bi adam yok.bi adamda hiçmi nur olmaz yaw.
Beşiktaş kasasını doldurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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