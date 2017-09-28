 Beşiktaş kasasını doldurdu – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    Beşiktaş kasasını doldurdu

    Beşiktaş kasasını doldurdu

    Şampiyonlar Ligi'nde aldığı iki galibiyetle 6 puan toplayan Beşiktaş, bu sayede kasasını da doldurdu. Üst üste iki galibiyet alan Beşiktaş, bu maçların ardından 3 milyon euro'yu garantilerken; aldığı sonuçların ardından gruptan çıkma ihtimali güçlenen siyah-beyazlı takım, bir üst tura yükselmesi halinde 9 milyon euro daha alacak. Kartal, gruplara katılma hakkı olarak da 12.5 milyon euro'yu hak etmişti.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:40
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