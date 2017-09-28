Beşiktaş kasasını doldurdu

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı iki galibiyetle 6 puan toplayan Beşiktaş, bu sayede kasasını da doldurdu. Üst üste iki galibiyet alan Beşiktaş, bu maçların ardından 3 milyon euro'yu garantilerken; aldığı sonuçların ardından gruptan çıkma ihtimali güçlenen siyah-beyazlı takım, bir üst tura yükselmesi halinde 9 milyon euro daha alacak. Kartal, gruplara katılma hakkı olarak da 12.5 milyon euro'yu hak etmişti.