"BASKIYI HİSSETTİN Mİ?"

Beşiktaş-Leipzig maçının 32. dakikasında futbol tarihinde bir ilk niteliği taşıyan gelişme yaşandı. Leipzig'in Alman milli oyuncusu Werner, stattaki atmosferden etkilenerek oyundan çıktı. Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Marcelo, yaptığı paylaşımda Werner için Alman basınında yer alan haberin görseline "Baskıyı hissettin mi?" ifadelerini ekledi.