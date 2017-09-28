ALMANLARIN DOLAŞIM SİSTEMİ BOZULDU

Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i 2-0 yenerek grupta 6 puana yükselen Beşiktaş'ın bu başarısı Avrupa basınında da geniş yer buldu. Vodafone Park'taki atmosferi öven Avrupalılar, Alman ekibinin yıldız oyuncusu Werner'in kulaklarının sese dayanamamasını da haberlerinde yer verdiler. Beşiktaş'ın maça çok iyi başladığını da belirten Der Spiegel, Timo Werner'in saha içinde denge ve konsantrasyon kaybı yaşayarak oyundan çıkmasının Alman ekibini kötü etkilediğini yazdı. Bild ise maç manşetine Timo Werner'i çıkarttı. Bild "Werner'in İstanbul'da dolaşım sistemi bozuldu" manşetini attığı haberde İstanbul'da ki atmosferin Leipzigli genç oyuncuları kötü etkilediğini yazdı.



Kicker Dergisi, "Leipzig, Beşiktaş için tecrübesiz" başlığıyla sunduğu haberinde, Alman temsilcisinin Avrupa kupalarında ilk deplasman seyahatinin şanssız geçtiği ifade edildi. Haberde, "Leipzig, kulakları rahatsız eden ıslık konserinden etkilendi" değerlendirmesinde bulunuldu. Frankfurter Allgemeine gazetesi de, "Leipzig sınırlarını öğrendi" manşetiyle duyurduğu haberde, Leipzigli Timo Werner'in maç sırasında kan dolaşımı bozukluğu yaşadığı da hatırlatıldı. Sport1 internet sitesi, "Leipzig çıraklık parası ödedi" başlığını kullanırken, Reviersport internet sitesi ise, grup lideri Beşiktaş'ın rahat bir galibiyet aldığına değinerek, "Tecrübeli Beşiktaş, Leipzig'i yendi" başlığını kullandı.