Ali Güneş'ten Gökhan ve Caner'e gönderme!

Beşiktaş formasıyla ilk defa eski takımı Fenerbahçe'ye kaşı sahaya çıkan ve sarı-lacivertli tribünden büyük tepki gören Caner Erkin'le ilgili eski futbolcu Ali Güneş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Güneş'in Tivibu Spor'da yaptığı açıklamalar şöyle;

"Fenerbahçe taraftarı beni Kadıköy'de alkışlamıştı. Takımdan nasıl ayrıldığın, nasıl bir izlenim bıraktığın çok önemli. Bunu Gökhan'ı ya da Caner'i kötülemek amacıyla söylemiyorum. Burada futbolcuların yaptığı açıklamalara dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin Balic'in bir açıklaması vardı; 'Kefen giyerim Galatasaray forması giymem' diye. Ondan sonra zaten tepkiler çoğaldı. Biz profesyonel futbolcularız, ekmeğimiz buradan yiyoruz. Bu tür açıklamalar yapmamamız gerekiyor. Sonuçta hayat şartları ne tarafa getiriyorsa o tarafa gidiyoruz. Zaten o yüzden bunun ismi profesyonellik. Caner'in belki gidiş şekli, geldikten sonra yaptığı açıklamaları, tribünlerin çağırdığında diz üstüne çökmesi belki biraz ateşlemiş olabilir. Tabii ki Mahmut abinin söylediklerini desteklemek doğru olmaz. Ben ondan sonra Caner'in açıklamalarını çok doğru bilmiyorum. Ben büyüklerime bu konuda çok fazla cevap da vermem. Sonuçta o herkesin kendi düşüncesi."



