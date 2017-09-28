Ali Güneş'ten Gökhan ve Caner'e gönderme!
Futbolculuğu döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Ali Güneş, Caner Erkin'e derbide gösterilen tepkiyle ilgili konuşurken "Ben Kadıköy'de alkışlanmıştım. Takımdan nasıl ayrıldığın çok önemli" diyerek milli futbolcuya eleştirilerde bulundu.
Beşiktaş formasıyla ilk defa eski takımı Fenerbahçe'ye kaşı sahaya çıkan ve sarı-lacivertli tribünden büyük tepki gören Caner Erkin'le ilgili eski futbolcu Ali Güneş çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ali Güneş'in Tivibu Spor'da yaptığı açıklamalar şöyle;
"Fenerbahçe taraftarı beni Kadıköy'de alkışlamıştı. Takımdan nasıl ayrıldığın, nasıl bir izlenim bıraktığın çok önemli. Bunu Gökhan'ı ya da Caner'i kötülemek amacıyla söylemiyorum. Burada futbolcuların yaptığı açıklamalara dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin Balic'in bir açıklaması vardı; 'Kefen giyerim Galatasaray forması giymem' diye. Ondan sonra zaten tepkiler çoğaldı. Biz profesyonel futbolcularız, ekmeğimiz buradan yiyoruz. Bu tür açıklamalar yapmamamız gerekiyor. Sonuçta hayat şartları ne tarafa getiriyorsa o tarafa gidiyoruz. Zaten o yüzden bunun ismi profesyonellik. Caner'in belki gidiş şekli, geldikten sonra yaptığı açıklamaları, tribünlerin çağırdığında diz üstüne çökmesi belki biraz ateşlemiş olabilir. Tabii ki Mahmut abinin söylediklerini desteklemek doğru olmaz. Ben ondan sonra Caner'in açıklamalarını çok doğru bilmiyorum. Ben büyüklerime bu konuda çok fazla cevap da vermem. Sonuçta o herkesin kendi düşüncesi."
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:58
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BBB Kendisini olur olmaz yere atmasa çağrılabilirdi. Demekki yabancılarda görüyor bazı şeyleri, bir tek fenerliler göremiyor.
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GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!
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Yorum
Gerçek Ya Vaybueno'ya biri soylesin, Bosuna milli takimi hayal etmesin. Fransa milli takiminda oynayan butun oyuncular Sampiyonlar liginde oynuyor
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GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!
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34 !!! Maalesef milli takıma uygun görülmediğinden çağrılmadı. Ancak Fenerde oynayabilirmiş, kapasite o kadarmış..:)
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