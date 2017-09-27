Beşiktaş maçı öncesinde 'Beşiktaş'ın forvet hattında bana uykusuz gece yaşatacak kimse yok' diyen Leipzig kalecisi Peter Gulacsi 2-0'lık galibiyetten sonra unutulmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i ağırlayan Beşiktaş, 2-0 galip geldiği maçtan sonra rakip kaleci Peter Gulacsi'nin maç öncesi açıklamalarına göndermede bulunarak stat hoparlörlerinden 'Uykusuz her gece' şarkısını çaldı.



Alman ekibi RB Leipzig'in tecrübeli kalecisi Peter Gulacsi, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ın ofansif anlamda güçlük yaşatacağını biliyoruz ama forvet hattında bana şu anda uykusuz gece yaşatacak kimse yok" ifadelerini kullanmıştı.



?Vodafone Park'taki müthiş taraftar desteğinin yanı sıra, siyah beyazlı oyuncular, özellikle ilk yarıdaki başarılı performans sonrasında Leipzig karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.



Beşiktaş'ın gollerini Ryan Babel ve Anderson Talisca kaydederken Leipzig kalecisi Gulacsi'nin maç öncesi açıklamaları unutulmadı. Karşılaşma sona erdikten sonra stat hoparlörlerinden Ajda Pekkan'ın seslendirdiği "Uykusuz her gece" şarkısı çalındı.