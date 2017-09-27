 TOSUN PAŞA BU SEFER ASİSTÇİ – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    TOSUN PAŞA BU SEFER ASİSTÇİ

    TOSUN PAŞA BU SEFER ASİSTÇİ

    Cenk Tosun, Leipzig kilidini açan Babel’e ‘al da at’ pası verdi

    Beşiktaş'ın gol ayağı, bu sezon en formda ismi olarak dikkat çeken Cenk Tosun, bu sefer Leipzig maçında asistçi kimliğiyle öne çıktı. Porto Kahramanı; soldan yaptığı bindirmede çizgiye inip verdiği pasta Babel'e 'al da at' deyip, Hollandalı yıldızın Almanların kilidini açmasını sağladı. 80 dakika sahada kalan 26 yaşındaki milli golcü, çok çalıştı ve Leipzig savunmasına zor anlar yaşattı. Yerini Negredo'ya bırakan Tosun Paşa, çıkarken Vodafone Park tribünlerinde alkış tufanı koptu.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:28
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