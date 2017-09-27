TOSUN PAŞA BU SEFER ASİSTÇİ
Cenk Tosun, Leipzig kilidini açan Babel’e ‘al da at’ pası verdi
Beşiktaş'ın gol ayağı, bu sezon en formda ismi olarak dikkat çeken Cenk Tosun, bu sefer Leipzig maçında asistçi kimliğiyle öne çıktı. Porto Kahramanı; soldan yaptığı bindirmede çizgiye inip verdiği pasta Babel'e 'al da at' deyip, Hollandalı yıldızın Almanların kilidini açmasını sağladı. 80 dakika sahada kalan 26 yaşındaki milli golcü, çok çalıştı ve Leipzig savunmasına zor anlar yaşattı. Yerini Negredo'ya bırakan Tosun Paşa, çıkarken Vodafone Park tribünlerinde alkış tufanı koptu.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:28
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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