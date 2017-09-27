 TARAFTAR TRİBÜNDEN DÜŞTÜ! – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    TARAFTAR TRİBÜNDEN DÜŞTÜ!

    TARAFTAR TRİBÜNDEN DÜŞTÜ!

    ’ta üzücü olay!

    Şampiyonlar Ligi G grubu 2. maçında dün akşam evinde Leipzig'i ağırlayan tribününde üzücü bir olay yaşandı. Beşiktaş taraftarı olan Cem Oba maçı izlerken oturduğu demirden kaydı ve kafa üstü zemine çakıldı. Bir süre olayın şokuna giren taraftarlar daha sonra ambulans çağırmak için uzun uğraşlar sarf etti. Stadyum görevlisinin anons yapmasıyla sağlık ekipleri taraftara müdahalede bulundu.

    Cem Oba, gerekli şartlar sağlandıktan sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi olmayan Oba, müşahede altında tutuluyor.
    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:27
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