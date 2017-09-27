TARAFTAR TRİBÜNDEN DÜŞTÜ!
Vodafone Park’ta üzücü olay!
Cem Oba, gerekli şartlar sağlandıktan sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi olmayan Oba, müşahede altında tutuluyor.
Beşiktaş - Leipzig maçında bir taraftar tribünden beton zemine düştü. Gelen son bilgilere göre taraftarın hayati tehlikesi bulunmuyor. pic.twitter.com/WHh8bJHkg9— Fotomaç (@fotomac) 27 Eylül 2017
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:27
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FAİR PLAY RUHUNA YAKIŞMADI!
Toplam 72
Yorum
ua formalarını çıkarmayı öğreteceklerdir
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ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ"
Toplam 22
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denizgs bu başkanlar türkiyede çok konuşuyor. Hele bu adam dahada çok konuşuyor.
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Toplam 8
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5561 başkan aklını ersun la bozmuş Allah ıslah etsin.Allah Trabzonspor un yardımcısı olsun
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