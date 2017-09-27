ŞİMDİ MONACO DÜŞÜNSÜN

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Leipzig galibiyetinin ardından takımı tebrik etti. Tecrübeli hoca, "Türkiye'yi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bu amaç doğrultusunda maça çok hızlı başladık. Golü de attık. Golden sonra geleceklerini biliyorduk, öyle de oldu. İkinci yarıda kalemize çok geldiler. Oksijen gitmediği dönemler oldu, top çıkartamadık ama buna rağmen kazandık. Şans da bizden yanaydı.

Çocuklar çok koştu, ellerinden geleni yaptılar. Fizik olarak daha iyiydiler ama tüm takım mücadele etti" dedi. Monaco maçları hakkında görüşlerini açıklayan deneyimli teknik adam, "Monaco son şansını kullanacak. İki maçta alacağımız beraberlik, bize çok yardım edecektir" diye görüş belirtti. İkinci yarıda yorulduklarını belirten Güneş, "Futbol adına iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Son dönemde yorulan futbolcularımız vardı. Medel sakatlanmasaydı başka bir değişiklik yapacaktım. Tolgay girdikten sonra çok iyi oynadı.

Önde Ricardo çok koşmuştu. Babel de çok iyiydi" ifadelerini kullandı. Taraftarlar hakkında da görüşlerini dile getiren Güneş, "Biz büyük bir aileyiz. Stat açıldığı günden beri taraftarımız, tüm Türkiye ve Avrupa'ya örnek oluyor. Olağanüstü bir destek var. Werner'in sesten dolayı oyundan çıkmak istediğini gördük. Takımın isteği, onları da ateşliyor" dedi.