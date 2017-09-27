ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ"

AYKUT KOCAMAN'IN AÇIKLAMASINA CEVAP

Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yaptığı 'Kibirli Beşiktaş' açıklamasına da cevap verirken şu ifadeleri kullandı: "Leipzig'i çok iyi ağırladık. Hepimiz keyif aldık. Böyle bir üst seviyede bir maç oynamamız bizi çok mutlu etti. Giderken bize teşekkürler ettiler, güzel bir maçtı. Tabi skor da güzeldi bizim açımızdan. Böyle bir maçı kazanmayla beraber bundan sonraki maçları da kazanabiliriz özgüveni oluştu. Art niyetli insanlar bunu 'kibir' olarak görüyor ama biz bunu özgüven olarak görüyoruz"