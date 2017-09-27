 ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ" – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ"

    ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ"

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Leipzig maçıyla ilgili ve Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Orman'ın açıklamaları...

    AYKUT KOCAMAN'IN AÇIKLAMASINA CEVAP
    Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yaptığı 'Kibirli Beşiktaş' açıklamasına da cevap verirken şu ifadeleri kullandı: "Leipzig'i çok iyi ağırladık. Hepimiz keyif aldık. Böyle bir üst seviyede bir maç oynamamız bizi çok mutlu etti. Giderken bize teşekkürler ettiler, güzel bir maçtı. Tabi skor da güzeldi bizim açımızdan. Böyle bir maçı kazanmayla beraber bundan sonraki maçları da kazanabiliriz özgüveni oluştu. Art niyetli insanlar bunu 'kibir' olarak görüyor ama biz bunu özgüven olarak görüyoruz"

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:05
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