ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Leipzig maçıyla ilgili ve Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Orman'ın açıklamaları...
AYKUT KOCAMAN'IN AÇIKLAMASINA CEVAP
Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yaptığı 'Kibirli Beşiktaş' açıklamasına da cevap verirken şu ifadeleri kullandı: "Leipzig'i çok iyi ağırladık. Hepimiz keyif aldık. Böyle bir üst seviyede bir maç oynamamız bizi çok mutlu etti. Giderken bize teşekkürler ettiler, güzel bir maçtı. Tabi skor da güzeldi bizim açımızdan. Böyle bir maçı kazanmayla beraber bundan sonraki maçları da kazanabiliriz özgüveni oluştu. Art niyetli insanlar bunu 'kibir' olarak görüyor ama biz bunu özgüven olarak görüyoruz"
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:05
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ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ"
Toplam 3
Yorum
kfy siz kumda oynarken biz sizin oynadığınız ligde çeyrek final oynuyorduk. Hala ağlıyorsunuz ya.. nasıl koyduysak...
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''TUDOR'DAN FORMAYI ALACAĞIM''
Toplam 2
Yorum
SALİH AZİMLİ VE HIRSI YÜKSEK OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR. HELE BİR DE ALT YAPIDAN YETİŞİYORLARSA. MUHTEŞEM.
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ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ"
Toplam 3
Yorum
Yıaahah baya ince
ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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