"O HAKEMİ TAKİP EDECEĞİZ"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'yle oynanan derbi maçta net bir gollerinin verilmediğini belirtti. İşte Orman'ın konuyla ilgili açıklamaları...

FENERBAHÇE MAÇI YORUMU

"Derbinin bizi en çok üzen tarafı kaybetmek değil, oradaki ortam, muamele ve demeçler. Derbide ortamı germek, bölmek, taraflara çekmek gibi bir durum vardı. Kimse bundan memnun değildi, Fenerbahçe bile... Beşiktaş ligde tüm maçlarını kazanacak diye bir şey yok. En az hata yapan en az puan kaybeden takım da şampiyon olacak. Hakemle ilgili çok şey konuşuldu.Ben hakem yorumcusu değilim. Ali Palabıyık açısından da görmüyorum. Bu futbolun içerisinde olan herkes her şeyi görebilecek kapasitede. Ali Palabıyık gibi genç hakemlerin kazanılmaya çalışılmasını destekliyorum. Bu insanları kazanmamız lazım. Hakemdir, hata yapabilir fakat Karabük maçında da aynı hakemler vardı. Golümüzü vermedi. Hakemleri kazanalım edelim ama bu tür zor maçlara verirsek hakemleri daha çok kaybederiz. Yan hakemi artık takip edeceğiz. Bütün problemli kararların içerisinde o var. Gözüm onun uzerinde.Bir maçta daha kötü ne olabilir? Derbide çok net bir golümüz iptal edildi"



CANER ERKİN YORUMU

"Benim oyuncum aile kurmuş, bunun hakkında kötü konuşmak doğru mu? Yöneticiler gerilen ortamı sakinleştirmeli ve düzgün davranmalı"