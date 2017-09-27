MONACO'LU İSİMDEN BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Sahalarında Porto'ya 3-0 mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Monaco'nun 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Fabinho'dan Beşiktaş'a övgü geldi.



Dün akşamki karşılaşmanın ardından verdiği röportajda G Grubu'nu değerlendiren oyuncu, Beşiktaş'ın gruba ağırlığını koyduğunu dile getirdi.



Fabinho, siyah beyazlı ekibin ilk iki maçını da oynadığı etkili futbolla kazandığını ve kalitesini gösterdiğini ifade ederken şunları kaydetti:



"Üst tura çıkma konusunda endişeli değiliz. Daha 4 maçımız var. Grubun en iyi takımı olduğunu herkese kanıtlayan Beşiktaş'la üst üste iki maç yapacağız. Etkili oynuyorlar, taraftarları fark yaratıyor. Çok iyi ve kaliteli bir ekip ama biz de iyi bir takımız."