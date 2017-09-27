LEIPZIG KARIŞTI!
Hasenhüttl: ‘Böyle durumlarda adamlar ortaya çıkar’
Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Leipzig'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulunan Leipzig teknik direktörü Hasenhüttl gelecek sezon Liverpool'a astronomik bir bedelle transfer olacak Naby Keita'yı eleştirdi.
Hasenhüttl, maç sonrası açıklamalarında Naby Keita ve bazı oyuncuları sert bir dille eleştirdi. Keita'ya olan güvenini kaybettiğini belirten teknik adam Keita'nın kırmızı kart görmediği için hakeme borçlu olduğunu da belirtti. Hassenhüttl 'Böyle durumlarda bir hoca olarak, benim kime güvenip güvenmeyeceğimi görmem önemli. Kimin benim adamım olduğunu ve sahada bir diğeri için savaşıp savaşmayacağını anlamamıza yardım eder böyle durumlar. Bazı oyuncularım beni hayal kırıklığına uğrattı. Naby iyi değildi, kafası burada değildi. Buraya hazır değildi' dedi.
WERNER'İN SORUNU DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLEDİ
Karşılaşma 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sürerken sarı kartı olan Keita'yı çıkartmayı düşünen hocanın planlarını ise Timo Werner'in yüksek ses nedeniyle yaşadığı sakatlık bozdu. Buna karşın tecrübeli hoca değişiklik tabelasında Keita'nın numarası yazılı olmasına rağmen Werner'i kenara aldı.
KESİNTİ BEŞİKTAŞ'A YARADI
Maçın ikinci yarısında yaşanan kısa süreli elektrik arızasına da değinen Hasenhüttl, kesintinin Beşiktaş'a yaradığını ancak mağlubiyeti buna bağlamamaları gerektiğini de belirtti.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:42
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denizgs bu başkanlar türkiyede çok konuşuyor. Hele bu adam dahada çok konuşuyor.
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5561 başkan aklını ersun la bozmuş Allah ıslah etsin.Allah Trabzonspor un yardımcısı olsun
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