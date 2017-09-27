 KARTAL'DAN İLKLER GECESİ! – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    KARTAL'DAN İLKLER GECESİ!

    KARTAL'DAN İLKLER GECESİ!

    , dün gece oynanan maçta Alman RB Leipzig takımını 2-0 mağlup etti. Bu galibiyet sadece Beşiktaş adına değil ülke futbolu içinde çok önemliydi, Kartal Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 maçta 2 galibiyet alan ilk Türk takımı oldu.

    Alman temsilcilerine karşı 7 maçta 6 mağlubiyet 1 beraberlik alan Kara Kartal 8.maçında ilk kez bir Alman takımını yendi. Vodafone Park'ta daha önce de Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış olan , yeni stadında da ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında galip geldi.

    Beşiktaş'ın Alman rakiplerine karşı oynadığı maçlar ise şu şekilde;

    13 Eylül 1989 Beşiktaş: 0-1 :Dortmund
    26 Eylül 1989 Dortmund: 2-1 :Beşiktaş
    17 Eylül 1997 B.Münih: 2-0 :Beşiktaş
    26 Kasım 1997 Beşiktaş: 0-2 :B.Münih
    14 Aralık 2006 Leverkusen: 2-1 :Beşiktaş
    21 Ekim 2009 Wolfsburg: 0-0 :Beşiktaş
    3 Kasım 2009 Beşiktaş: 0-3: Wolfsburg
    26 Eylül 2017 Beşiktaş: 2-0 :RB Leipzig

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:59
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