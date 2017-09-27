KARTAL'DAN İLKLER GECESİ!
Beşiktaş, dün gece oynanan maçta Alman RB Leipzig takımını 2-0 mağlup etti. Bu galibiyet sadece Beşiktaş adına değil ülke futbolu içinde çok önemliydi, Kartal Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 maçta 2 galibiyet alan ilk Türk takımı oldu.
Alman temsilcilerine karşı 7 maçta 6 mağlubiyet 1 beraberlik alan Kara Kartal 8.maçında ilk kez bir Alman takımını yendi. Vodafone Park'ta daha önce de Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış olan Beşiktaş, yeni stadında da ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında galip geldi.
Beşiktaş'ın Alman rakiplerine karşı oynadığı maçlar ise şu şekilde;
13 Eylül 1989 Beşiktaş: 0-1 :Dortmund
26 Eylül 1989 Dortmund: 2-1 :Beşiktaş
17 Eylül 1997 B.Münih: 2-0 :Beşiktaş
26 Kasım 1997 Beşiktaş: 0-2 :B.Münih
14 Aralık 2006 Leverkusen: 2-1 :Beşiktaş
21 Ekim 2009 Wolfsburg: 0-0 :Beşiktaş
3 Kasım 2009 Beşiktaş: 0-3: Wolfsburg
26 Eylül 2017 Beşiktaş: 2-0 :RB Leipzig
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:59
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RiBERY DÖNÜYOR
Toplam 4
Yorum
cemil dün yediğin hurmalar misali ne yüzle geleceksin ki gelme gölgede etme başka bir şey istemez bize genç futbolcu lazım buruma gibi
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VODAFONE PARK ETKİSİ
Toplam 5
Yorum
kartalcan kimileri ligde hakmel kazaniyor avrupada vardar ovasina gömülüyor kimileri de avrupanin her yerini fethediyor fark burada iste
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ŞİMDİ MONACO DÜŞÜNSÜN
Toplam 8
Yorum
HCK / BJK ŞÜKÜRLER OLSUN YARAB, SONSUZ TEŞEKKÜRLER KARTALIMIZA... BEŞİKTAŞK'IMIZ BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN İNŞAALLAH...
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