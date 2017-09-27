KARTAL'DAN İLKLER GECESİ!

Alman temsilcilerine karşı 7 maçta 6 mağlubiyet 1 beraberlik alan Kara Kartal 8.maçında ilk kez bir Alman takımını yendi. Vodafone Park'ta daha önce de Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış olan Beşiktaş, yeni stadında da ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında galip geldi.

Beşiktaş'ın Alman rakiplerine karşı oynadığı maçlar ise şu şekilde;

13 Eylül 1989 Beşiktaş: 0-1 :Dortmund

26 Eylül 1989 Dortmund: 2-1 :Beşiktaş

17 Eylül 1997 B.Münih: 2-0 :Beşiktaş

26 Kasım 1997 Beşiktaş: 0-2 :B.Münih

14 Aralık 2006 Leverkusen: 2-1 :Beşiktaş

21 Ekim 2009 Wolfsburg: 0-0 :Beşiktaş

3 Kasım 2009 Beşiktaş: 0-3: Wolfsburg

26 Eylül 2017 Beşiktaş: 2-0 :RB Leipzig