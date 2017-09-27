KARTAL'DA TRABZONSPOR MESAİSİ BAŞLADI
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Basına kapalı olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve duran top organizasyonları yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından Cuma günü 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:02
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''DERBİDE ENGELLENDİK''
Toplam 40
Yorum
taraftar Vadofone'de 11 e 9 yenseydiniz.
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BILIC BOMBASI
Toplam 22
Yorum
Elbistanlı Sportif başarıya açız türkiye kupasında bile yokuz kaç yıldır o yüzden bu adam gelse bile en az iki yıl sabır gerek
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BILIC BOMBASI
Toplam 22
Yorum
Elbistanlı Bu adam olur iki yılda müthiş takım oluşturur ama bizde sabırsızlık hat safhada istiyoruz ki hemen şampiyon olalım ama olmaz
KARTAL'DA TRABZONSPOR MESAİSİ BAŞLADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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