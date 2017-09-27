KARTAL'DA TRABZON MESAİSİ BAŞLADI
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Basına kapalı olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve duran top organizasyonları yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından Cuma günü 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:04
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FAİR PLAY RUHUNA YAKIŞMADI!
Toplam 45
Yorum
8 taş bırakın bu işleri fazla kalkma olmasın sonra 6 puanla gurup sonuncusu olmakta var
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Bir ileri iki geri
Toplam 3
Yorum
5561 yav he he
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KARTAL'DA TRABZON MESAİSİ BAŞLADI
Toplam 3
Yorum
KRAL lens niye alındı madem oynamıcaktı Q7 ondan bin kat iyi töre de iyileşiyomuş lense ne gerek kaldı bari liglerde ilk11 oynsın artık hoca
KARTAL'DA TRABZON MESAİSİ BAŞLADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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