KARTAL KASASINI DOLDURDU!

Şampiyonlar Ligi G grubu 2.maçında Vodafone Park'ta RB Leipzig'i 2-0 deviren Beşiktaş, dün akşam sadece 3 puan kazanmadı. Şampiyonlar Ligi'nde tek Türk temsilcisi olan Kara Kartal 2 maçta aldığı galibiyetlerde toplam 3 milyon euro galibiyet primini kasasına koydu. Başakşehir'in İspanyol ekibi Sevilla'ya play-off turunda elenmesi sonucu 22 milyonluk yayın gelirinin tamamınına da sahip olan Beşiktaş gruptan çıkması halinde 5.5 milyon euro'nun da sahibi olacak.



GEÇEN SENEYİ GEÇTİ!

Geçen sene toplamda 34 milyon euro'yu kasasına koyan Beşiktaş bu sezon henüz 2 maç oynamış olmasına karşın 40 milyon euro barajına yakın bir meblağnın da sahibi olmuş oldu.