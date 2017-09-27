KARTAL KASASINI DOLDURDU!
Beşiktaş, sadece 3 puan kazanmadı!
Şampiyonlar Ligi G grubu 2.maçında Vodafone Park'ta RB Leipzig'i 2-0 deviren Beşiktaş, dün akşam sadece 3 puan kazanmadı. Şampiyonlar Ligi'nde tek Türk temsilcisi olan Kara Kartal 2 maçta aldığı galibiyetlerde toplam 3 milyon euro galibiyet primini kasasına koydu. Başakşehir'in İspanyol ekibi Sevilla'ya play-off turunda elenmesi sonucu 22 milyonluk yayın gelirinin tamamınına da sahip olan Beşiktaş gruptan çıkması halinde 5.5 milyon euro'nun da sahibi olacak.
GEÇEN SENEYİ GEÇTİ!
Geçen sene toplamda 34 milyon euro'yu kasasına koyan Beşiktaş bu sezon henüz 2 maç oynamış olmasına karşın 40 milyon euro barajına yakın bir meblağnın da sahibi olmuş oldu.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:36
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RiBERY DÖNÜYOR
Toplam 4
Yorum
cemil dün yediğin hurmalar misali ne yüzle geleceksin ki gelme gölgede etme başka bir şey istemez bize genç futbolcu lazım buruma gibi
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VODAFONE PARK ETKİSİ
Toplam 5
Yorum
kartalcan kimileri ligde hakmel kazaniyor avrupada vardar ovasina gömülüyor kimileri de avrupanin her yerini fethediyor fark burada iste
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ŞİMDİ MONACO DÜŞÜNSÜN
Toplam 8
Yorum
HCK / BJK ŞÜKÜRLER OLSUN YARAB, SONSUZ TEŞEKKÜRLER KARTALIMIZA... BEŞİKTAŞK'IMIZ BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN İNŞAALLAH...
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