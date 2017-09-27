 KARTAL KANATLANDIRIR – Fotomaç – 27 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    KARTAL KANATLANDIRIR

    KARTAL KANATLANDIRIR

    Vodafone Park'ta rakiplerini bir bir deviren Kartal'ın son kurbanı Alman temsilci Leipzig oldu. Şenol Hoca ile evinde yenilgi görmeyen Beşiktaş, son 4 sezonda Avrupa kupalarında 18 kez konuk ettiği rakiplerine sadece bir kez kaybetti.

    Geride kalan 4 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 18 kez konuk eden Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda şu ana dek sadece bir yenilgi aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyeti de 2014-2015 sezonunda, Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'a 3-1 yenilerek yaşadı.

    Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 10 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

    Evindeki 18 maçta 30 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 16 gol gördü.

    LYON'U YENDİ, PENALTILARDA ELENDİ
    Beşiktaş, Avrupa kupalarında son olarak Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk etti.

    İlk karşılaşmada 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki mücadelede uzatma sonunda rakibine 2-1 üstünlük kurunca, tur atlayan ekibi penaltı atışları belirledi. Beşiktaş, penaltı atışlarında 7-6 geride kalınca üst tura yükselen ekip Olympique Lyon oldu.



    Beşiktaş'ın son 18 maçtaki iç saha performansı şöyle:

    Maç Organizasyon Sonuç
    Olympique Lyon Avrupa Ligi 2-1 (penaltılarla 6-7)
    Olympiakos Avrupa Ligi 4-1
    Hapoel Beer-Sheva Avrupa Ligi 2-1
    Benfica Şampiyonlar Ligi 3-3
    Napoli Şampiyonlar Ligi 1-1
    Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 1-1
    Skenderbeu Avrupa Ligi 2-0
    Lokomotiv Moskova Avrupa Ligi 1-1
    Sporting Lizbon Avrupa Ligi 1-1
    Club Brugge Avrupa Ligi 1-3
    Liverpool Avrupa Ligi 1-0 (penaltılarla 5-4)
    Tottenham Avrupa Ligi 1-0
    Partizan Avrupa Ligi 2-1
    Asteras Avrupa Ligi 1-1
    Arsenal Şampiyonlar Ligi ön eleme 0-0
    Feyenoord Şampiyonlar Ligi ön eleme 3-1
    Tromsö
    Leipzig    		 Avrupa Ligi
    Şampiyonlar Ligi    		 2-0
    2-0


    GÜNEŞ İLE KAYBETMİYOR
    Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahada yenilgi almadı.

    Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda göreve gelen Güneş yönetiminde, geride kalan 2 sezonda Avrupa'da rakiplerini 10 kez konuk etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan 5'ini kazanırken, 5 maç beraberlikle tamamlandı.

    Siyah-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

    AVRUPA'DA 4 TAKIMDAN BİRİ OLDU
    Beşiktaş, bu sezon kulüp sıralamasında Avrupa'da en fazla puan toplayan 4 takımdan biri oldu. Manchester City, Real Madrid, Tottenham'ın ardından Beşiktaş da en fazla puan toplayan 4 takımdan biri oldu.



    4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
    Beşiktaş, Vodafone Park'ta rakiplerine karşı son 4 maçı kazanmasını bildi.

    Geçen sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve Dolmabahçe'deki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde ise bu stadında üst üste 3 maçı kazandı.

    Vodafone Park'ta 3 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Beşiktaş, Dinamo Kiev ve Napoli maçlarından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu statta ilk yarısını 3-0 geride kapadığı Benfica karşılaşmasını ise 3-3 eşitlikle tamamladı.

    Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçında Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki sonraki karşılaşmalarında Olympiakos'u 4-1 ve Olympique Lyon'u 2-1 yendi. Son olarak da Leipzig'i 2-0 mağlup eden Siyah beyazlılar 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



    İÇ SAHADA 99. MAÇ
    Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 99. iç saha maçını Leipzig ile yaptı.

    Bu maçlarda rakiplerine 52 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı.

    Evindeki maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    KARTAL KANATLANDIRIR haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.