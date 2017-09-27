 İŞTE GRUPTA SON DURUM – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    İŞTE GRUPTA SON DURUM

    İŞTE GRUPTA SON DURUM

    'ın yer aldığı G Grubu'nda ikinci hafta maçları sonrası lider değişmedi.

    G Grubu'nda ikinci hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz , ikide iki yaparak başladığı grupta ikinci maçlar sonunda en yakın takipçisine üç puan fark attı.

    Gruplara galibiyeti ile başlayan , ikinci hafta Vodafone Park'ta 'i 2-0'la geçti ve puanını 6'ya yükseltti. İlk hafta evinde ile 1-1 berabere kalan ise 1 puanla 3. haftaya giriyor.

    İlk hafta Beşiktaş'a yenilen ise deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.



    Bu sonuçların ardından Beşiktaş'ın zirveye yerleştiği grupta, Porto 3 puanla 2. sırada yer aldı. Leipzig ve Monaco ise 1'er puanla 3. ve 4. sıraları paylaşıyor.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:28
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