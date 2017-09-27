İŞTE GRUPTA SON DURUM
Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ikinci hafta maçları sonrası lider değişmedi.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ikinci hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş, ikide iki yaparak başladığı grupta ikinci maçlar sonunda en yakın takipçisine üç puan fark attı.
Gruplara Porto galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, ikinci hafta Vodafone Park'ta Leipzig'i 2-0'la geçti ve puanını 6'ya yükseltti. İlk hafta evinde Monaco ile 1-1 berabere kalan Leipzig ise 1 puanla 3. haftaya giriyor.
İlk hafta Beşiktaş'a yenilen Porto ise Monaco deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçların ardından Beşiktaş'ın zirveye yerleştiği grupta, Porto 3 puanla 2. sırada yer aldı. Leipzig ve Monaco ise 1'er puanla 3. ve 4. sıraları paylaşıyor.
Gruplara Porto galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, ikinci hafta Vodafone Park'ta Leipzig'i 2-0'la geçti ve puanını 6'ya yükseltti. İlk hafta evinde Monaco ile 1-1 berabere kalan Leipzig ise 1 puanla 3. haftaya giriyor.
İlk hafta Beşiktaş'a yenilen Porto ise Monaco deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçların ardından Beşiktaş'ın zirveye yerleştiği grupta, Porto 3 puanla 2. sırada yer aldı. Leipzig ve Monaco ise 1'er puanla 3. ve 4. sıraları paylaşıyor.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
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özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
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Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
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ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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