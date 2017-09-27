 İş bitiriciler – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    İş bitiriciler

    İş bitiriciler

    Kara Kartal, Alman ekibi Leipzig’i Vodafone Park’ta pençeledi. 11’de Babel ile öne geçen Beşiktaş, 43’te Talisca ile sonuca gitti. Kartallar, Devler Ligi’nde 2’de 2 yaptı

    Kara Kartal, Avrupa'da yüksekten uçmaya devam ediyor.. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup ederek, ikide iki yaptı ve puanını 6'ya yükselterek grup liderliğini sürdürdü. Temsilcimiz Beşiktaş maçı hızlı ve etkili başladı. Binlerce taraftarının desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, 11'inci dakikada aradığı golü buldu. Cenk Tosun sol çaprazdan ceza alanına girdi, ceza yayına yakın noktadaki Babel'i gördü. Babel, sol ayağıyla gelişine vurdu ve top direğin dibinden fileleri gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

    MÜTHİŞ TRİVELA

    İlk yarının sonlarına doğru bu kez sahneye gecenin parlayan yıldızı Quaresma çıktı. Portekizli oyuncu sağ kanattan meşhur hareketi olan 'trivela'sını yaptı. Ceza alanında topa doğru hamle yapan Talisca, rakibinin önüne geçti ve topu kafayla filelere göndererek farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk devre bu skorla kapanırken, ikinci yarıda Leipzig, birkaç tehlikeli atak bulsa da oyunun hakimi Beşiktaş'tı.. Kara Kartalımız, ilk yarıdaki etkili futbolunu ikinci yarıda golle taçlandırmasa da; muhteşem taraftarının önünde, muhteşem bir galibiyete daha imza attı ve puanını 6'ya yükselterek Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliğini sürdürdü.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:30
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