FAİR PLAY RUHUNA YAKIŞMADI!
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'in Leipzig'le oynadığı karşılaşma sırasında tribünlerde Fair Play ruhuna yakışmayacak görüntüler yaşandı.
Dün akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'in Leipzig'le oynadığı karşılaşma sırasında tribünlerde fair play ruhuna yakışmayacak görüntüler yaşandı.
İki genç Galatasaray taraftarı, Galatasaray forması ve Beşiktaş atkısıyla birlikte siyah-beyazlı kulübü desteklemek üzere tribüne geldi.
Galatasaraylı taraftarlar, tribünde Beşiktaşlı bir grup taraftarın saldırısına maruz kaldı. Forması zorla üzerinden çıkarttırılan iki genç, tribünden de kovuldu.
O anlar objektiflere böyle yansıdı:
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:44
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KARTAL KANATLANDIRIR
Toplam 7
Yorum
Mr. Black Sen bu futbolunu oyna Kartalım. Derbi kaybetmişsin, penaltın verilmemiş, golün verilmemiş; varsın canın sağolsun. Hep destek tam destek!
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FAİR PLAY RUHUNA YAKIŞMADI!
Toplam 15
Yorum
TÜRK GENCİ ! ÖNCE BJK Lİ DEĞİL TÜRK OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN !!!
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Beşiktaş biraz daha 'kazanırsa' Talisca'yı alır
Toplam 4
Yorum
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