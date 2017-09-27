Derbide engellendik
34. yaş gününü bir asist yaptığı Leipzig zaferiyle kutlayan Quaresma, “Bugün bir takım gibi oynayıp kazandık. F.Bahçe maçında futbol oynamamız engellendi” dedi
Beşiktaş'ın Leipzig galibiyetinde en büyük pay sahiplerinden birisi de dün 34. doğum gününü kutlayan Quaresma'ydı. Babel'in golü sonrasında sağdan yaptığı güzel ortayla Talisca'nın müthiş kafa golünün hazırlayıcısı olan Q7, Kara Kartal'ı rahatlatan skorun yakalanmasını sağladı. Quaresma, maç sonunda "Bugün takım gibi oynayarak maçı kazandık. Yarından itibaren Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Fenerbahçe maçında futbol oynamamız engellendi. Düşüncelerimi tam olarak söylemek istemiyorum. Ceza alabilirim. Futbol oynadığımızda neler yapabileceğimizi herkes biliyor" dedi. "Burası benim evim" diyen Portekizli, "Beşiktaş'ta oynadığım sürece sahada her şeyimi son damlasına kadar vermeye hazırım" ifadesini kullandı.
Harry Potter'lı süper kutlama
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Ricardo Quaresma'nın doğum gününü övgü dolu ifadelerle kutladı. Sosyal medya hesabından yayınlanan Quaresma videosunda, "Büyülü ayaklarıyla 'Harry Potter' lakabını kazanan adam, doğum günün kutlu olsun" denildi. Q7'nin eski kulübü Barcelona da Portekizli yıldızın doğum gününü kutladı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:31
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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