Derbide engellendik

Beşiktaş'ın Leipzig galibiyetinde en büyük pay sahiplerinden birisi de dün 34. doğum gününü kutlayan Quaresma'ydı. Babel'in golü sonrasında sağdan yaptığı güzel ortayla Talisca'nın müthiş kafa golünün hazırlayıcısı olan Q7, Kara Kartal'ı rahatlatan skorun yakalanmasını sağladı. Quaresma, maç sonunda "Bugün takım gibi oynayarak maçı kazandık. Yarından itibaren Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Fenerbahçe maçında futbol oynamamız engellendi. Düşüncelerimi tam olarak söylemek istemiyorum. Ceza alabilirim. Futbol oynadığımızda neler yapabileceğimizi herkes biliyor" dedi. "Burası benim evim" diyen Portekizli, "Beşiktaş'ta oynadığım sürece sahada her şeyimi son damlasına kadar vermeye hazırım" ifadesini kullandı.

Harry Potter'lı süper kutlama

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Ricardo Quaresma'nın doğum gününü övgü dolu ifadelerle kutladı. Sosyal medya hesabından yayınlanan Quaresma videosunda, "Büyülü ayaklarıyla 'Harry Potter' lakabını kazanan adam, doğum günün kutlu olsun" denildi. Q7'nin eski kulübü Barcelona da Portekizli yıldızın doğum gününü kutladı.