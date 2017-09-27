CANER'E TAM DESTEK USLU'YA SERT TEPKİ
Beşiktaş'ta taraftarlar Leipzig maçında bir isme özel ilgi gösterdi. Siyahbeyazlılar ısınmak için sahaya çıkan takımlarında öncelikle Caner Erkin'i tribünlere çağırdı. Beşiktaşlı futbolseverler, derbi sonrası F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun özel hayatıyla ilgili eleştirilerine maruz kalan milli futbolcuyu alkışlarla destekledi. Tribünler Uslu'ya ise büyük bir tepki vardı. Vodafone Park Stadı'nda Mahmut Uslu için, "Uslu dur uslu Mahmut Uslu" tezahüratlarıyla sarı-lacivertli yöneticiye büyük tepki gösterildi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:24
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
CANER'E TAM DESTEK USLU'YA SERT TEPKİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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