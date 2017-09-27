 CANER'E TAM DESTEK USLU'YA SERT TEPKİ – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    CANER'E TAM DESTEK USLU'YA SERT TEPKİ

    CANER'E TAM DESTEK USLU'YA SERT TEPKİ

    Beşiktaş'ta taraftarlar Leipzig maçında bir isme özel ilgi gösterdi. Siyahbeyazlılar ısınmak için sahaya çıkan takımlarında öncelikle Caner Erkin'i tribünlere çağırdı. Beşiktaşlı futbolseverler, derbi sonrası F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun özel hayatıyla ilgili eleştirilerine maruz kalan milli futbolcuyu alkışlarla destekledi. Tribünler Uslu'ya ise büyük bir tepki vardı. Vodafone Park Stadı'nda Mahmut Uslu için, "Uslu dur uslu Mahmut Uslu" tezahüratlarıyla sarı-lacivertli yöneticiye büyük tepki gösterildi.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:24
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