BEŞİKTAŞ KOROSU
Tribünleri doldurdular. Hiç susmadılar. Elektriklerin gittiği anda fırsatı kaçırmayıp cep telefonu ışıkları eşliğinde, “Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar” şarkısını söyledi
Dün akşam Vodafone Park'ta sahada futbolcular, tribünlerde ise taraftarların şovu vardı. Bu sezon İstanbul'da oynanan ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında tribünleri tamamen dolduran Beşiktaşlılar, formaları, kaşkolları ve bayrakları ile yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Tabii 12. adamın katkısı bununla sınırlı kalmadı. Maçın başında tüm oyuncuları tribünlere çağırarak moral veren taraftarlar, 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla hem takımlarına destek oldu, hem de rakibi baskı altına aldı.
Vodafone Park'ta Leipzigli 100 kadar taraftar da kendilerine ayrılan bölümden maçı izlerken Beşiktaşlıların coşkusunu büyük bir şaşkınlıkla izledi. Öte yandan maçın 59. dakikasında stadın bir kısmının elektrikleri giderken siyah-beyazlılar bu fırsatı da kaçırmadı. Cep telefonlarının flaş ışıklarını yakan taraftarlar müthiş bir görsel oluştururken hep bir ağızdan "Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar" şarkısını İstanbul'dan maçı canlı veren tüm ülkelere ulaştırdılar
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:15
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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