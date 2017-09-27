BEŞİKTAŞ KOROSU

Dün akşam Vodafone Park'ta sahada futbolcular, tribünlerde ise taraftarların şovu vardı. Bu sezon İstanbul'da oynanan ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında tribünleri tamamen dolduran Beşiktaşlılar, formaları, kaşkolları ve bayrakları ile yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Tabii 12. adamın katkısı bununla sınırlı kalmadı. Maçın başında tüm oyuncuları tribünlere çağırarak moral veren taraftarlar, 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla hem takımlarına destek oldu, hem de rakibi baskı altına aldı.

Vodafone Park'ta Leipzigli 100 kadar taraftar da kendilerine ayrılan bölümden maçı izlerken Beşiktaşlıların coşkusunu büyük bir şaşkınlıkla izledi. Öte yandan maçın 59. dakikasında stadın bir kısmının elektrikleri giderken siyah-beyazlılar bu fırsatı da kaçırmadı. Cep telefonlarının flaş ışıklarını yakan taraftarlar müthiş bir görsel oluştururken hep bir ağızdan "Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar" şarkısını İstanbul'dan maçı canlı veren tüm ülkelere ulaştırdılar