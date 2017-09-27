Beşiktaş biraz daha 'kazanırsa' Talisca'yı alır
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını devam ettirirse Fikret Orman'ın da açıkça bonservisini almak istediklerini belirttiği Talisca için kaynak oluşacak...
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla kasasını doldurmaya devam ediyor.
2 MAÇTA 12.5 MİLYON TL
Devler Ligi'ne 3-1'lik müthiş Porto galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, Leipzig'i de yenerek 2'de 2 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde alınan her galibiyete verilen 1.5 milyon Euro'luk primin de sahibi olan Beşiktaş, iki maçta kasasına 3 milyon Euro (Yaklaşık 12.5 millyon TL) koydu.
AYAK BASTI PARASI VE YAYIN GELİRİ 34 MİLYON EURO (YAKLAŞIK 142 MİLYON TL)
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kalan takımlara verilen 12 milyon Euro'luk 'ayak bastı parası' ve 22 milyon Euro'luk yayın gelirinin de sahibi olan Kartal'ın şu ana kadar kazandığı para 37 milyon Euro'yu (155 milyon TL) buldu.
4 MAÇ DAHA OYNAYACAK
Şimdiden böyle büyük bir gelir elde eden Beşiktaş'ın grupta oynayacağı 4 maç daha var. Bu maçların tamamını kazanması halinde 6 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon TL) daha kazanacak siyah-beyazlılar, bir üst tura da adını zadırması halinde 5.5 milyon Euro (Yaklaşık 23 milyon Euro) daha kazanabilir.
GEÇEN SENE KAZANILAN GELİR GEÇİLDİ
Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla geçtiğimiz sezon elde ettiği 34 milyon Euro'luk (1 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak) geliri de geride bırakmış durumda. Kartal'ın bu sezon şimdiden yaklaşık 37 milyon Euro'luk gelir elde etmesinde naklen yayın gelirinin artmasının da etkisi var.
BÖYLE GİDERSE TALISCA'NIN BONSERVİSİ ÇIKACAK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da bonservisini almak istediklerini açıkladıkları Talisca'nın bonservisi için Benfica 20 milyon Euro'ya kadar düşmüştü. Benfica, Brezilya kulübü Bahia'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı ve 2019'a kadar sözleşmesi bululan 23 yaşındaki yıldızdan kar etmek için bu rakamı daha da aşağıya çekebilir.
TALISCA: UMARIM BONSERVİSİM ALINIR
Öte yandan 2-0'lık Leipzig galibiyetinden sonra açıklamalarda bulanan Talisca, "Bonservisimin alınacağı haberleri beni mutlu ediyor. Ailemle burada mutluyum. Umarım her şey yolunda gider ve bonservisim alınır" dedi.
FUTBOLCU KÜNYESİ
Doğum tarihi: 1 Şubat 1994
Doğum yeri: Feira de Santana / BREZİLYA
Uyruğu: Brezilya
Boyu: 1,91 cm
Mevki: 10 numara (Yan mevki: Merkez orta saha/Forvet arkası)
Kullandığı ayak: Sol ayak
Forma giydiği takımlar: Beşiktaş, Benfica, EC Bahia.
Güncel kulüp: Beşiktaş
Takıma katılma tarihi: 23 Ağustos 2016
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2018
Beşiktaş 2016-2017 sezonu performansı: 2501 dakika, 33 maç, 17 gol, 6 asist, 3 sarı kart.
Beşiktaş 2017-2018 sezonu performansı: 662 dakika, 8 maç 3 gol, 1 sarı kart.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:21
-
KARTAL KANATLANDIRIR
Toplam 7
Yorum
Mr. Black Sen bu futbolunu oyna Kartalım. Derbi kaybetmişsin, penaltın verilmemiş, golün verilmemiş; varsın canın sağolsun. Hep destek tam destek!
-
FAİR PLAY RUHUNA YAKIŞMADI!
Toplam 15
Yorum
TÜRK GENCİ ! ÖNCE BJK Lİ DEĞİL TÜRK OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN !!!
-
Beşiktaş biraz daha 'kazanırsa' Talisca'yı alır
Toplam 4
Yorum
sen burada yorum yapmadan önce Türkçe öğren öyle gel yorum yap.
Beşiktaş biraz daha 'kazanırsa' Talisca'yı alır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.