Beşiktaş biraz daha 'kazanırsa' Talisca'yı alır

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla kasasını doldurmaya devam ediyor.



2 MAÇTA 12.5 MİLYON TL

Devler Ligi'ne 3-1'lik müthiş Porto galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, Leipzig'i de yenerek 2'de 2 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde alınan her galibiyete verilen 1.5 milyon Euro'luk primin de sahibi olan Beşiktaş, iki maçta kasasına 3 milyon Euro (Yaklaşık 12.5 millyon TL) koydu.



AYAK BASTI PARASI VE YAYIN GELİRİ 34 MİLYON EURO (YAKLAŞIK 142 MİLYON TL)

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kalan takımlara verilen 12 milyon Euro'luk 'ayak bastı parası' ve 22 milyon Euro'luk yayın gelirinin de sahibi olan Kartal'ın şu ana kadar kazandığı para 37 milyon Euro'yu (155 milyon TL) buldu.



4 MAÇ DAHA OYNAYACAK

Şimdiden böyle büyük bir gelir elde eden Beşiktaş'ın grupta oynayacağı 4 maç daha var. Bu maçların tamamını kazanması halinde 6 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon TL) daha kazanacak siyah-beyazlılar, bir üst tura da adını zadırması halinde 5.5 milyon Euro (Yaklaşık 23 milyon Euro) daha kazanabilir.



GEÇEN SENE KAZANILAN GELİR GEÇİLDİ

Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla geçtiğimiz sezon elde ettiği 34 milyon Euro'luk (1 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak) geliri de geride bırakmış durumda. Kartal'ın bu sezon şimdiden yaklaşık 37 milyon Euro'luk gelir elde etmesinde naklen yayın gelirinin artmasının da etkisi var.



BÖYLE GİDERSE TALISCA'NIN BONSERVİSİ ÇIKACAK

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da bonservisini almak istediklerini açıkladıkları Talisca'nın bonservisi için Benfica 20 milyon Euro'ya kadar düşmüştü. Benfica, Brezilya kulübü Bahia'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı ve 2019'a kadar sözleşmesi bululan 23 yaşındaki yıldızdan kar etmek için bu rakamı daha da aşağıya çekebilir.



TALISCA: UMARIM BONSERVİSİM ALINIR

Öte yandan 2-0'lık Leipzig galibiyetinden sonra açıklamalarda bulanan Talisca, "Bonservisimin alınacağı haberleri beni mutlu ediyor. Ailemle burada mutluyum. Umarım her şey yolunda gider ve bonservisim alınır" dedi.



FUTBOLCU KÜNYESİ

Doğum tarihi: 1 Şubat 1994

Doğum yeri: Feira de Santana / BREZİLYA

Uyruğu: Brezilya

Boyu: 1,91 cm

Mevki: 10 numara (Yan mevki: Merkez orta saha/Forvet arkası)

Kullandığı ayak: Sol ayak

Forma giydiği takımlar: Beşiktaş, Benfica, EC Bahia.

Güncel kulüp: Beşiktaş

Takıma katılma tarihi: 23 Ağustos 2016

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2018

Beşiktaş 2016-2017 sezonu performansı: 2501 dakika, 33 maç, 17 gol, 6 asist, 3 sarı kart.

Beşiktaş 2017-2018 sezonu performansı: 662 dakika, 8 maç 3 gol, 1 sarı kart.



