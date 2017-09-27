BEŞİKTAŞ BİLET FİYATLARINI AÇIKLADI

Beşiktaş, Trabzonspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş bilet fiyatlarını açıkladı. Trabzonspor karşılaşması biletleri 28 Eylül Perşembe günü saat 14.00 itibariyle satışa sunulacaktır.



İşte bilet fiyatları;

Kategori 1 : 315TL

Kategori 2 : 295TL

Kategori 3 : 265TL

Kategori 4 : 235TL

Kategori 5 : 215TL

Kategori 6 : 195TL

Kategori 7 : 120TL

Kategori 8 : 110TL



VIP : 650TL



1903 A-E BLOK : 650TL



1903 B - D BLOK : 700TL



1903 C BLOK : 750TL