BEŞİKTAŞ BİLET FİYATLARINI AÇIKLADI
Beşiktaş, Trabzonspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı.
İşte bilet fiyatları;
Kategori 1 : 315TL
Kategori 2 : 295TL
Kategori 3 : 265TL
Kategori 4 : 235TL
Kategori 5 : 215TL
Kategori 6 : 195TL
Kategori 7 : 120TL
Kategori 8 : 110TL
VIP : 650TL
1903 A-E BLOK : 650TL
1903 B - D BLOK : 700TL
1903 C BLOK : 750TL
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:12
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FAİR PLAY RUHUNA YAKIŞMADI!
Toplam 45
Yorum
8 taş bırakın bu işleri fazla kalkma olmasın sonra 6 puanla gurup sonuncusu olmakta var
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Bir ileri iki geri
Toplam 3
Yorum
5561 yav he he
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KARTAL'DA TRABZON MESAİSİ BAŞLADI
Toplam 3
Yorum
KRAL lens niye alındı madem oynamıcaktı Q7 ondan bin kat iyi töre de iyileşiyomuş lense ne gerek kaldı bari liglerde ilk11 oynsın artık hoca
BEŞİKTAŞ BİLET FİYATLARINI AÇIKLADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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