 BEŞİKTAŞ BİLET FİYATLARINI AÇIKLADI – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    BEŞİKTAŞ BİLET FİYATLARINI AÇIKLADI

    BEŞİKTAŞ BİLET FİYATLARINI AÇIKLADI

    Beşiktaş, Trabzonspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

    Süper Lig'in 7. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş bilet fiyatlarını açıkladı. Trabzonspor karşılaşması biletleri 28 Eylül Perşembe günü saat 14.00 itibariyle satışa sunulacaktır.

    İşte bilet fiyatları;
    Kategori 1 : 315TL
    Kategori 2 : 295TL
    Kategori 3 : 265TL
    Kategori 4 : 235TL
    Kategori 5 : 215TL
    Kategori 6 : 195TL
    Kategori 7 : 120TL
    Kategori 8 : 110TL

    VIP : 650TL

    1903 A-E BLOK : 650TL

    1903 B - D BLOK : 700TL

    1903 C BLOK : 750TL
    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:12
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