ViDEO HAKEM ACİLEN UYGULANMALI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tivibu Spor'da yayınlanan 'Orta Nokta Özel' programına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisi sonrası ilk kez sessizliğini bozan başkan Orman, asıl söylemlerini Leipzig karşılaşması sonrasına (Çarşamba gününe) bırakmasına rağmen ucundan da olsa derbinin sonucundan duyduğu sıkıntıları dile getirdi. Siyah- beyazlı ekibin başkanı, bir an önce 'VAR' video hakem sistemine geçilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

NE BEKLİYORUZ HALA?

"Acil olarak VAR'a geçmemiz lazım. Almanya geçti mesela, biz niye geçmiyoruz hâlâ? Federasyonun bu kararları bir an önce alması lazım. 75 cm ofsayt olmayan golü, ofsayt nedeniyle iptal ettiler. VAR olsaydı derbinin sonucu farklı olurdu." LEİPZİG ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçının, Fenerbahçe derbisinden daha önemli olduğunu belirten Orman, "Yarın (bugün) Beşiktaş'ın çok önemli bir maçı var. Evimizdeki maçı galibiyetle kapatırsak çok önemli bir avantaj yakalayacağız. Ülke futbolu için önemli bir maç. Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe maçı için yoruma girersem Leipzig maçının önüne geçecek. O yüzden Fenerbahçe maçı için yorum yapmama kararı aldım. Çarşamba günü o konuda açıklamaları yapacağım. Derbi ile alakalı çok şey konuşmak istemiyorum'' sözlerini kullandı. Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar hakkında Çarşamba günü (yarın) konuşacağını açıklayan Orman, "Beşiktaş Başkanı'nın tek görevi Beşiktaş'ı yönetmek değildir. Ülke futboluna da destek vermektir. Galatasaray Başkanı için de Fenerbahçe Başkanı, Trabzonspor Başkanı için de geçerlidir bu durum. Biz, bir aile olarak Türk futbolunu temsil ediyoruz. Benim Başkanlık felsefem bu yönde oldu. Çarşamba günü zaten gerekli açıklamaları yapacağım'' diye konuştu.

BU AİLENİN REİSİYİM

Futbolc ularla çok fazla diyaloğa girmediğini açıklayan Beşiktaş Başkanı, "Tarz olarak futbolcularla çok konuşan, karışan bir başkan değilim. Hepsi dünya çapında oyuncular. Negredo, Manchester City'de oynarken kulüp sahibi gelip konuşuyor mu? Barcelona Başkanı, soyunma odasına inip Adriano ile konuşuyor mu? Ben buna kuvvetler ayrılığı diyorum. Onların bir lideri var. Şenol hoca... Onların arasına ben girmem. Netice itibariyle ben bu ailenin reisiyim. Arada konuştuğum, uyardığım noktalar tabi oluyor. Ama Fenerbahçe karşılaşması öncesinde motive etme gibi bir konuşmam olmaz. Dünya çapında oyuncular hepsi. Beşiktaş için dünya kulübü diyorsak, dünya çapında yönetiliyor'' sözlerini kullandı.

RİCARDO'YA YAKIŞMADI

Ricardo Quaresma'nın derbide gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Orman, "Quaresma'nın Fenerbahçe maçındaki kırmızı kartını hiç yakıştıramadım. Caner ile maçtan hemen sonra konuştum. Neler konuştuğumu da Çarşamba günü söylerim. Onlar benim ailemin bir parçası. Destek vermemek mümkün değil. Ama yapılanlar ayıp yani'' sözlerini paylaştı. uganda takımı mıyız ! Beşiktaş hakkında olumsuz haberler çıkmasına karşı çıkan Orman, "Kamuoyunda bizi kibirli göstermeye çalışıyorlar ama çok mütevazi bir takımız. Fenerbahçe maçı, Türkiye maçı için çok önemli diyorlar.

BİZ UGANDA TAKIMI MIYIZ?

Bu ülkeye hizmet vermiyor muyuz? Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyon olunca, 3. sene şampiyon olması engellenmesi gereken bir kulüp gibi gönrünmeye başlandı. 30 maç daha oynayacağız ligde. Bizi aşağa çekmeye çalışacaklardır. Güç birliği yapabilirler. Ama biz işimizi yaptığımız sürece başarılı olacağız. Beşiktaş'ın globelleşme projesi var. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bunu ilerletmemiz için Leipzig maçları, Monaco maçları çok önemli. Ülkemiz için de önem arz ediyor. 2 yıldır ülke puanına önemli katkılarda bulunuyoruz. Bu katkının başka takımlardan da gelmesi lazım. Neden 2 takım ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ne girmeyelim ki? Portekiz, 3 takım ile giriyor'' şeklinde konuştu.

MAHÇUP EDECEK

Alvaro Negredo'ya karşı sabırlı olunması gerektiğinin altını çizen Orman, ''Transfer döneminde başımızın etini yediler 'forvet transferi alın' diye. Aboubakar'ı aldık. Aboubakar'ı nereden aldınız dediler. Aynı taraftarlar Mart ayında Aboubakar'ın bonservisini alın dediler. Negredo, tartışılacak bir futbolcu değil. 38 milyon euro'ya Manchester City'e transfer olmuş bir futbolcu. Mario Gomez, Negredo, Demba gibi oyuncular tartışılacak tipte oyuncular değil. Son oynadığı F.Bahçe maçında da çok beğendim. Her geçen gün üstüne koyuyor. Biraz sabretmek lazım. Cenk'i kesmekte hiç kolay değil. Önünde çok güçlü bir rakip var. Zaten biz de rekabet olsun, taraftarımız en iyisini seyretsin istiyorum. Negredo, çoğu kişiyi mahçup edecek diye düşünüyorum'' diyerek İspanyol forvete güvendiğini belirtti.

YABANCI POLEMİĞİ

Yabanc ı sınırlaması polemiği hakkında konuşan Orman, "Yabancı değişikliği yokken Türkiye, çok iyi bir yerdeydi de geriye mi düştü? Hayır. Milli Takım problemlerini sadece sayıya bağlamak doğru değil. 80 milyon içinden niye oyuncu yetiştiremiyoruz da hepsini yurt dışından getiriyoruz? Bunları konuşmadan, çözmeden '8'e çıkarttık, 7'ye indirdik' diyerek çözebileceğimiz şeyler değil bunlar. Sınırı 5'ten 14'e çıkartmak çok kolay ama 14'ten 8'e indirmek çok zor. Elimizde bir sürü kontratlar var. Ne yapacağız o kontratları? Kulüpler Birliği, TFF, basın hep beraber bir çalıştay yapılabilir. Herkesin bunun içinde olması lazım'' sözleriyle değişikliğin yanlış olacağını açıkladı.

SPOR KÜLTÜRÜ YOK

Türkiye 'nin asıl sorununun spor kültürü eksikliği olduğunu belirten Fikret Orman, sözlerini şöyle noktaladı: Biz de spor kültürü yok. Bak Slovenya'ya, Sırbistan'a veya Hırvatistan'a. Nüfusları kaç? Ama baktığın zaman dünyanın en iyi tenisçisi de oradan çıkıyor, basketbolcusu da. Biz de nüfus fazla ama ne yapıyoruz spor olarak? İnsanları biraz spora çekmemiz lazım. Spor kültürünü Milli Eğitim'den itibaren aşılamak lazım. Büyük kulüpler sponsor bulmakta güçlük yaşıyor, kendilerine taraftar bulamıyor.