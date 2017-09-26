Rakibin hızlı, dinamik oyununa karşı, Şenol Güneş, topa sahip olup, taraftarının da desteğiyle sabırla oynayıp savunmanın kilidini açmak istiyor.

Savunmadan çıkarken kaybedilen topların çok tehlikeli olacağını düşünen tecrübeli hoca, Medel ve Pepe gibi üst düzey oyuncularla oyunu orta sahaya taşımayı ve olası kayıpları en aza indirgemeyi planlıyor.

Hücum varyasyonlarında genellikle göbeği kullanan Alman ekibini durdurmak için kanat oyuncularından orta alana destek isteyen Güneş, hücumda da topu kanatlara taşımak istiyor.

Çok çabuk hücuma çıkabilme özelliği olan Leipzig'in etkili hücum silahları olduğunu düşünen Güneş, savunma oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı.





Zorlu karşılaşmada orta saha mücadelesinin maçın sonucu açısından hayati önem taşıyacağına inanan Güneş, Atiba ve Oğuzhan'ın performansına güveniyor. Güneş, Atiba ve Oğuzhan'dan hücum devamlılığını sağlamak için dönen toplara anında pres yaparak topu rakipten hızlı bir şekilde geri almalarını istedi.

Leipzig hücum alanına yerleştiğinde genellikle bekler alanı genişletiyor ve rakibinin yayılmasını sağlıyor. Savunmayı genişlettikten sonra hızlı oyuncularıyla derinlemesine koşular yaparak savunmayı delmeye çalışıyorlar. Bu durumun Beşiktaş'ın savunma anlayışına sorun çıkartabilecek bir durum olduğunu düşünen tecrübeli hoca, mücadeleye daha temkinli başlamayı düşünüyor.

Leipzig'in ilk planını temkinli ve sabırlı oynarak bozmak isteyen Güneş, ardından topa sahip olup rakibin direncini kırmak istiyor.

Öne geçilmesi durumunda geriye yaslanmak yerine topu ayağında tutup sakin ve kontrollü bir oyunla rakibini yıldırmak isteyen Güneş öğrencilerine ne olursa olsun sakin kalmalarını ve bu maçı kendi evinde oynadığını rakibe hissettirmesi gerektiğini iletti.





Rakibin çok iyi yaptığı şok baskılarına karşı da takımını uyaran Güneş, oyunu olabildiğince kanatlara taşımak istiyor. Rakibini Quaresma ve Babel ile yıkmayı düşünüyor.

Dolu tribünler önünde oynanacak mücadelede taraftar da şüphesiz Güneş ve öğrencilerine çok yardımcı olacak.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde:

Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.