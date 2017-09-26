Şenol Güneş'e büyük onur
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi’nde yer alan 32 takımın teknik patronları arasında yapılan 11’de kalede yer aldı.
UEFA tarafından belirlenen 11'de şu isimler bulunuyor:
Şenol Güneş (Beşiktaş) - Carrera (Spartak Moskova), Pochettino (Tottenham), Milanic (Maribor) - Conceiçao (Porto), Van Bronckhorst (Feyenoord), Pep Guardialo (Manchester City), Conte (Chelsea), Simione (Atletico Madrid) - Zinedine Zidane (Real Madrid) - Ernosto Valvarde (Barcelona)
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 16:20
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PFDK'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA!
Toplam 7
Yorum
eray en büyük bjk federasyondanda büyükki habire ceza veriyorlar.
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 92
Yorum
TARAFTAR Kartlar zamanında çıksaydı o pozisyonlar olacak mıydı?
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ViDEO HAKEM ACİLEN UYGULANMALI
Toplam 62
Yorum
sergen hakemlerlemi?cimbommu şampiyon olcaktı yoksa fenermi sence?bırakın bu cahil fanatizmi artık.
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