 Şenol Güneş'e büyük onur – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    'e büyük onur

    Şenol Güneş'e büyük onur

    Beşiktaş Teknik Direktörü , UEFA tarafından ’nde yer alan 32 takımın teknik patronları arasında yapılan 11’de kalede yer aldı.

    UEFA, 'nde mücadele 32 takımın teknik direktörlerinden bir 11 oluşturdu. UEFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan 11'de kalede Beşiktaş Teknik Direktörü yer aldı. Güneş'in, kadroda bulunanlar içinde en yaşlı olması dikkatlerden kaçmadı. 3-5-1-1 dizilişinde yapılan listenin orta sahasında Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone yer alıyor.

    UEFA tarafından belirlenen 11'de şu isimler bulunuyor:

    Şenol Güneş (Beşiktaş) - Carrera (Spartak Moskova), Pochettino (Tottenham), Milanic (Maribor) - Conceiçao (Porto), Van Bronckhorst (Feyenoord), Pep Guardialo (Manchester City), Conte (Chelsea), Simione (Atletico Madrid) - Zinedine Zidane (Real Madrid) - Ernosto Valvarde (Barcelona)

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:20
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