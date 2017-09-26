PFDK'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA!

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, A takım listesinde 14 Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip oyuncu bildirilmesi gerekirken 11 futbolcu bildiren Beşiktaş'a talimatlara aykırılık nedeniyle 150 bin lira para cezası verdiği bildirildi.



Kurulun siyah-beyazlı kulübe ayrıca A takım listesine bildirilen futbolcuların kritere uymadığı gerekçesiyle 50 bin lira daha para cezası kestiği kaydedildi.

Disiplin kurulunun, A takım listesine bildirilen futbolcuların kriterlere uymaması nedeniyle TFF 1. Lig temsilcilerinden İstanbulspor'a 75 bin lira,

Ümraniyespor'a ise 25 bin lira ceza verdiği aktarıldı.



ADANASPORLU VİNİCİUS'A 2 MAÇ MEN

PFDK, Adanasporlu futbolcu Vinicius Santos Silva'ya 2 maç men cezası uyguladı.



Kurulun TFF 3. Lig temsilcisi Kozan Belediyespor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcuyu, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ettiği vurgulandı.