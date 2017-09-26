 PFDK'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA! – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    PFDK'DAN 'A CEZA!

    PFDK'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 'a toplamda 200 bin lira para cezası verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, A takım listesinde 14 Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip oyuncu bildirilmesi gerekirken 11 futbolcu bildiren 'a talimatlara aykırılık nedeniyle 150 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

    Kurulun siyah-beyazlı kulübe ayrıca A takım listesine bildirilen futbolcuların kritere uymadığı gerekçesiyle 50 bin lira daha para cezası kestiği kaydedildi.
    Disiplin kurulunun, A takım listesine bildirilen futbolcuların kriterlere uymaması nedeniyle TFF 1. Lig temsilcilerinden İstanbulspor'a 75 bin lira,
    Ümraniyespor'a ise 25 bin lira ceza verdiği aktarıldı.

    ADANASPORLU VİNİCİUS'A 2 MAÇ MEN
    PFDK, Adanasporlu futbolcu Vinicius Santos Silva'ya 2 maç men cezası uyguladı.

    Kurulun TFF 3. Lig temsilcisi Kozan Belediyespor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcuyu, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ettiği vurgulandı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:41
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