PFDK'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaş'a toplamda 200 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, A takım listesinde 14 Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip oyuncu bildirilmesi gerekirken 11 futbolcu bildiren Beşiktaş'a talimatlara aykırılık nedeniyle 150 bin lira para cezası verdiği bildirildi.
Kurulun siyah-beyazlı kulübe ayrıca A takım listesine bildirilen futbolcuların kritere uymadığı gerekçesiyle 50 bin lira daha para cezası kestiği kaydedildi.
Disiplin kurulunun, A takım listesine bildirilen futbolcuların kriterlere uymaması nedeniyle TFF 1. Lig temsilcilerinden İstanbulspor'a 75 bin lira,
Ümraniyespor'a ise 25 bin lira ceza verdiği aktarıldı.
ADANASPORLU VİNİCİUS'A 2 MAÇ MEN
PFDK, Adanasporlu futbolcu Vinicius Santos Silva'ya 2 maç men cezası uyguladı.
Kurulun TFF 3. Lig temsilcisi Kozan Belediyespor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcuyu, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ettiği vurgulandı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 16:41
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PFDK'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA!
Toplam 7
Yorum
eray en büyük bjk federasyondanda büyükki habire ceza veriyorlar.
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 92
Yorum
TARAFTAR Kartlar zamanında çıksaydı o pozisyonlar olacak mıydı?
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ViDEO HAKEM ACİLEN UYGULANMALI
Toplam 62
Yorum
sergen hakemlerlemi?cimbommu şampiyon olcaktı yoksa fenermi sence?bırakın bu cahil fanatizmi artık.
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