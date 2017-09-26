 OLCAY VE SOSA'YA ALKIŞ – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    OLCAY VE SOSA'YA ALKIŞ

    OLCAY VE SOSA'YA ALKIŞ

    Beşiktaşlı taraftarlar, pazar günü İstanbul'da oynanacak Trabzonspor maçında eski oyuncuları Olcay Sahan ve Jose Sosa'yı alkışlarla tribünlere çağıracak. Kabataşlı Besiktaşlılar Derneği bir açıklama yaparak, bu hafta sonunda eski oyuncuları Olcay ve Sosa'ya 'vefa' örneği sergileyeceklerini bildirdiler ve su ifadeleri kullandılar:

    "Beşiktaşlılık, emeğe saygı ve geçmişine vefalı olmaktır. Futbolcumuz Caner Erkin'e 90 dakika boyunca yapılan saygısızlığı üzülerek izledik. Bizde alın teri dökmüş olan Olcay ve Sosa'yı gelecek maç stadımızda misafir edeceğiz. Onları alkışlarla tribünlerimizin bağrına basalım. Bir VEFA dersi olalım" denildi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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