OLCAY VE SOSA'YA ALKIŞ
Beşiktaşlı taraftarlar, pazar günü İstanbul'da oynanacak Trabzonspor maçında eski oyuncuları Olcay Sahan ve Jose Sosa'yı alkışlarla tribünlere çağıracak. Kabataşlı Besiktaşlılar Derneği bir açıklama yaparak, bu hafta sonunda eski oyuncuları Olcay ve Sosa'ya 'vefa' örneği sergileyeceklerini bildirdiler ve su ifadeleri kullandılar:
"Beşiktaşlılık, emeğe saygı ve geçmişine vefalı olmaktır. Futbolcumuz Caner Erkin'e 90 dakika boyunca yapılan saygısızlığı üzülerek izledik. Bizde alın teri dökmüş olan Olcay ve Sosa'yı gelecek maç stadımızda misafir edeceğiz. Onları alkışlarla tribünlerimizin bağrına basalım. Bir VEFA dersi olalım" denildi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:04
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
OLCAY VE SOSA'YA ALKIŞ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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