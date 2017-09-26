HAYDİ KARTALIM VUR PENÇENİ
Gruptaki ilk maçta deplasmanda Porto’yu deviren Kara Kartallar, bugün 21.45'te Vodafone Park'ta taraftarları önünde Bundesliga temsilcisi Leipzig'le kağışacak. Alman ekibini mağlup ederek 2’de 2 yapmayı hedefleyen Beşiktaş’ta cezalı oyuncu yok. Adriano ve Gökhan’ın durumları ise maç saatinde netleşecek
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalısacak. Besiktas, Leipzig'i yenerse 6 puana ulasarak gruptan çıkma iddiası adına önemli bir adım atacak. Siyah-beyazlı takımla Leipzig arasındaki mücadele, saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Maçı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak.
İLK PEŞİNDE
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de cumartesi aksamı Ülker Stadyum'unda Fenerbahçe ile oynadıgı derbi maçların etkisini Leipzig karsısında atmaya çalışacak. Besiktas, Leipzig'i mağlup ederek Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almaya çalısacak. Dolmabahçe'deki stadında ikinci kez Sampiyonlar Ligi mücadelesi yapacak siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bu organizasyonda yaptıgı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, bu aksamki zorlu mücadelede Leipzig'i yenerse Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza atacak.
Siyah- beyazlı ekibin bu sezon bası itibarıyla en büyük sıkıntıyı yasadıgı sag bekte görev alan Gökhan Gönül ile Adriano Correia, sakatlıkları atlatarak takımla çalısmalara basladı. Sezon basında ameliyat olan Gökhan Gönül'ün yoklugunda sag bekte oynayan ancak sakatlıgı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Adriano, bugünkü karsılasmada teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.
BERABERE KALDI
Beşiktaş'ın rakibi Leipzig, G Grubu'ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Monaco ile evinde 1-1 berabere kaldı. Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 yendi. Liginde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Alman ekibi, su ana dek 10 puan topladı. Alman ekibinin kadrosunda yer alan Armindo Bruma, geçmis sezonlarda Süper Lig takımlarından G.Saray forması da giydi. Bruma, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile G.Saray arasında Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 biten mücadelede, sarı-kırmızılı ekibin bir golünü atmıştı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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