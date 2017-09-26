HAYDİ KARTALIM VUR PENÇENİ

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalısacak. Besiktas, Leipzig'i yenerse 6 puana ulasarak gruptan çıkma iddiası adına önemli bir adım atacak. Siyah-beyazlı takımla Leipzig arasındaki mücadele, saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Maçı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak.

İLK PEŞİNDE

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de cumartesi aksamı Ülker Stadyum'unda Fenerbahçe ile oynadıgı derbi maçların etkisini Leipzig karsısında atmaya çalışacak. Besiktas, Leipzig'i mağlup ederek Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almaya çalısacak. Dolmabahçe'deki stadında ikinci kez Sampiyonlar Ligi mücadelesi yapacak siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bu organizasyonda yaptıgı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, bu aksamki zorlu mücadelede Leipzig'i yenerse Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza atacak.

Siyah- beyazlı ekibin bu sezon bası itibarıyla en büyük sıkıntıyı yasadıgı sag bekte görev alan Gökhan Gönül ile Adriano Correia, sakatlıkları atlatarak takımla çalısmalara basladı. Sezon basında ameliyat olan Gökhan Gönül'ün yoklugunda sag bekte oynayan ancak sakatlıgı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Adriano, bugünkü karsılasmada teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

BERABERE KALDI

Beşiktaş'ın rakibi Leipzig, G Grubu'ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Monaco ile evinde 1-1 berabere kaldı. Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 yendi. Liginde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Alman ekibi, su ana dek 10 puan topladı. Alman ekibinin kadrosunda yer alan Armindo Bruma, geçmis sezonlarda Süper Lig takımlarından G.Saray forması da giydi. Bruma, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile G.Saray arasında Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 biten mücadelede, sarı-kırmızılı ekibin bir golünü atmıştı.