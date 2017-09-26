"Gereken neyse yaparız"
Derbiye ilgili konuşmayacağını belirten Cenk, "Sadece Şampiyonlar Ligi sorularını cevaplayayım. Detaya girmek istemiyorum" dedi. Maçın hakemi Karasev hakkında da yorum yapmadı.
Güneş ile birlikte toplantıya katılan Cenk Tosun, zor bir maçın kendilerini beklediğini kaydetti. Golcü oyuncu, "Gerekli hazırlıkları yaptık ve yüzde yüz hazırız" diye konuştu. Kazanarak grup liderligini sürdürmek istediklerinin altını çizen siyah-beyazlı forvet, "Bundesliga'yı yakından takip ediyorum. Son 2 senede yaptıkları çok iyi. Dinamik ve kosan bir takım. Kazanmak için gereken neyse yapacağız" dedi.
Gol atmanın her forvet için özel oldugunun altını çizen Cenk, Şampiyonlar Ligi'nde attığı güzel gollerin hatırlatılması üzerine de şu yorumu yaptı: "Tabii golünüz jeneriklik olunca daha mutlu oluyorsunuz. Ama takım kazanamadığı zaman gerçekten bir anlamı kalmıyor."
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:05
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Yönet ve Fethet
Toplam 34
Yorum
QWERTY YILLARDIR BIKMADAN, USANMADAN OYNUYORUM. SÜPER BİR OYUN.
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HAYDİ KARTALIM VUR PENÇENİ
Toplam 24
Yorum
QwZx Ne güzel be, tekrar takımım ile gurur duydum. Bazılaarına kendi takımları haricinde başka takımlarıda tutturabiliyoruz ya. İyi tutmalar.!!
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"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"
Toplam 42
Yorum
karakartal en ufak bir olayda Beşiktaşın sahasını kapatanlar skandal maç için ne karar verecek acaba
"Gereken neyse yaparız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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