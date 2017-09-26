"Gereken neyse yaparız"

Güneş ile birlikte toplantıya katılan Cenk Tosun, zor bir maçın kendilerini beklediğini kaydetti. Golcü oyuncu, "Gerekli hazırlıkları yaptık ve yüzde yüz hazırız" diye konuştu. Kazanarak grup liderligini sürdürmek istediklerinin altını çizen siyah-beyazlı forvet, "Bundesliga'yı yakından takip ediyorum. Son 2 senede yaptıkları çok iyi. Dinamik ve kosan bir takım. Kazanmak için gereken neyse yapacağız" dedi.

Gol atmanın her forvet için özel oldugunun altını çizen Cenk, Şampiyonlar Ligi'nde attığı güzel gollerin hatırlatılması üzerine de şu yorumu yaptı: "Tabii golünüz jeneriklik olunca daha mutlu oluyorsunuz. Ama takım kazanamadığı zaman gerçekten bir anlamı kalmıyor."