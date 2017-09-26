Derbide görev Çicek’in
Beşiktaş'ın hafta sonunda oynayacagı Trabzonspor derbisinde, siyah-beyazlı takımın basında sahaya yardımcı antrenör Seref Çiçek çıkacak. Çiçek, daha önce Bursaspor ve Trabzonspor'da da teknik direktör Senol Günes ile beraber çalıstı.
Günes ona geçen sezon çok güveniyor, hatta maç sonu tartısmaları bile onunla yapıyordu. Bu sezon Tamer Tuna gidince yönetim, 'yardımcı alalım' dedi, ancak Senol Günes istemedi. Bu arada Besiktas'ta bir baska tartısma ise Günes'in, Çiçek'ten baska yardımcısının olmaması. Yönetim, kendisine daha tecrübeli bir yardımcı alınmasını isterken; ilk adayın Ibrahim Üzülmez oldugu iddia edildi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:32
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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