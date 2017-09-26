Derbide görev Çicek’in

Beşiktaş'ın hafta sonunda oynayacagı Trabzonspor derbisinde, siyah-beyazlı takımın basında sahaya yardımcı antrenör Seref Çiçek çıkacak. Çiçek, daha önce Bursaspor ve Trabzonspor'da da teknik direktör Senol Günes ile beraber çalıstı.

Günes ona geçen sezon çok güveniyor, hatta maç sonu tartısmaları bile onunla yapıyordu. Bu sezon Tamer Tuna gidince yönetim, 'yardımcı alalım' dedi, ancak Senol Günes istemedi. Bu arada Besiktas'ta bir baska tartısma ise Günes'in, Çiçek'ten baska yardımcısının olmaması. Yönetim, kendisine daha tecrübeli bir yardımcı alınmasını isterken; ilk adayın Ibrahim Üzülmez oldugu iddia edildi.