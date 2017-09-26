 DERBİ DETAYINA GİRMEYİN – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    DERBİ DETAYINA GİRMEYİN

    DERBİ DETAYINA GİRMEYİN

    Derbiye ilgili konuşmayacağını belirten Cenk, "Sadece sorularını cevaplayayım. Detaya girmek istemiyorum" dedi. Maçın hakemi Karasev hakkında da yorum yapmadı.

    Güneş ile birlikte toplantıya katılan , zor bir maçın kendilerini beklediğini kaydetti. Golcü oyuncu, "Gerekli hazırlıkları yaptık ve yüzde yüz hazırız" diye konuştu. Kazanarak grup liderligini sürdürmek istediklerinin altını çizen siyah-beyazlı forvet, "Bundesliga'yı yakından takip ediyorum. Son 2 senede yaptıkları çok iyi. Dinamik ve kosan bir takım. Kazanmak için gereken neyse yapacağız" dedi.

    Gol atmanın her forvet için özel oldugunun altını çizen Cenk, 'nde attığı güzel gollerin hatırlatılması üzerine de şu yorumu yaptı: "Tabii golünüz jeneriklik olunca daha mutlu oluyorsunuz. Ama takım kazanamadığı zaman gerçekten bir anlamı kalmıyor."

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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