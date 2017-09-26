DERBİ DETAYINA GİRMEYİN
Derbiye ilgili konuşmayacağını belirten Cenk, "Sadece Şampiyonlar Ligi sorularını cevaplayayım. Detaya girmek istemiyorum" dedi. Maçın hakemi Karasev hakkında da yorum yapmadı.
Güneş ile birlikte toplantıya katılan Cenk Tosun, zor bir maçın kendilerini beklediğini kaydetti. Golcü oyuncu, "Gerekli hazırlıkları yaptık ve yüzde yüz hazırız" diye konuştu. Kazanarak grup liderligini sürdürmek istediklerinin altını çizen siyah-beyazlı forvet, "Bundesliga'yı yakından takip ediyorum. Son 2 senede yaptıkları çok iyi. Dinamik ve kosan bir takım. Kazanmak için gereken neyse yapacağız" dedi.
Gol atmanın her forvet için özel oldugunun altını çizen Cenk, Şampiyonlar Ligi'nde attığı güzel gollerin hatırlatılması üzerine de şu yorumu yaptı: "Tabii golünüz jeneriklik olunca daha mutlu oluyorsunuz. Ama takım kazanamadığı zaman gerçekten bir anlamı kalmıyor."
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
DERBİ DETAYINA GİRMEYİN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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