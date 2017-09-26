Bruma'dan Beşiktaş'a övgü
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leıpzıg'de frma giyen Bruma'dan takım arkadaşlarına Vodafone Park uyarısı geldi.
Sezon başında Galatasaray'dan Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Bruma, bu akşamki Beşiktaş maçı öncesi takım arkadaşlarını Vodafone Park'ın atmosferi konusunda uyardı. Alman basınına konuşan Portekizli; "İstanbul'a dönmek için sabırsızlanıyorum. Oradan puan almaya yetecek kadar iyiyiz. Son derece odaklandık ama atmosferden etkilenmemeliyiz" şeklinde konuştu.
Siyah beyazlı taraftara övgüler dizen Bruma; "Avrupa'nın en güzel ve en gürültülü statl
bruma leipzigarından birinde oynayacağız. Evet, kazan gibi olacak. Babel, Cenk Tosun ve Quaresma gibi harika hucüm güçleri var. Savunmada da Pepe gibi tutkulu oyuncuları var. Sahada ona karşı oynamak zordur ama süper bir adamdır" değerlendirmesinde bulundu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 08:39
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YALNIZ ADAM SELÇUK INAN
Toplam 1
Yorum
Yasama Seni seviyoruz Selçuk. Seyircimizin arasına FB liler karışmış. Gerçek GS lılar seni seviyor. GS'a gelirken yaptığın fedakarlığı biliyoruz.
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TAM DA BUYDU
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Yorum
Temple Harbiden sen şimdi Beşiktaş'ı hakkınla yendigini mi zandediyorsun aykut hoca ?
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"WENGER'İ KASTETTİM"
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Yorum
Temple Kıvrak kobra..
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