 Bruma'dan Beşiktaş'a övgü – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    Bruma'dan Beşiktaş'a övgü

    Bruma'dan Beşiktaş'a övgü

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leıpzıg'de frma giyen Bruma'dan takım arkadaşlarına Vodafone Park uyarısı geldi.

    Sezon başında Galatasaray'dan Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Bruma, bu akşamki Beşiktaş maçı öncesi takım arkadaşlarını Vodafone Park'ın atmosferi konusunda uyardı. Alman basınına konuşan Portekizli; "İstanbul'a dönmek için sabırsızlanıyorum. Oradan puan almaya yetecek kadar iyiyiz. Son derece odaklandık ama atmosferden etkilenmemeliyiz" şeklinde konuştu.

    Siyah beyazlı taraftara övgüler dizen Bruma; "Avrupa'nın en güzel ve en gürültülü statl
    bruma leipzigarından birinde oynayacağız. Evet, kazan gibi olacak. Babel, Cenk Tosun ve Quaresma gibi harika hucüm güçleri var. Savunmada da Pepe gibi tutkulu oyuncuları var. Sahada ona karşı oynamak zordur ama süper bir adamdır" değerlendirmesinde bulundu.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 08:39
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