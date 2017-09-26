Bruma'dan Beşiktaş'a övgü

Sezon başında Galatasaray'dan Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Bruma, bu akşamki Beşiktaş maçı öncesi takım arkadaşlarını Vodafone Park'ın atmosferi konusunda uyardı. Alman basınına konuşan Portekizli; "İstanbul'a dönmek için sabırsızlanıyorum. Oradan puan almaya yetecek kadar iyiyiz. Son derece odaklandık ama atmosferden etkilenmemeliyiz" şeklinde konuştu.

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bruma leipzigarından birinde oynayacağız. Evet, kazan gibi olacak. Babel, Cenk Tosun ve Quaresma gibi harika hucüm güçleri var. Savunmada da Pepe gibi tutkulu oyuncuları var. Sahada ona karşı oynamak zordur ama süper bir adamdır" değerlendirmesinde bulundu.