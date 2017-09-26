Beşiktaş 1-1 Leipzig
Beşiktaş Genç Takımı, UEFA Gençlik Ligi ikinci maçında RB Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın genç takımı, UEFA Gençlik Ligi ikinci maçında RB Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.
Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maça temsilcimiz; Ersin, Rıdvan, Ege, Alpay, Kerem, Yusuf, Gani, Süleyman, Erdem, Mertcan ve Muhammed ile başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti. İkinci yarıda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 17:23
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Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi
Toplam 6
Yorum
5561 çalıştığınızı biliyoruz da kime çalışıyorsunuz o belli değil.sakın Trabzonspor demeyin döverim..
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61 maçta 25 mağlubiyet
Toplam 1
Yorum
Surmene Allah bundan kotusunden Insallah korur
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RIBERY, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
Toplam 8
Yorum
gs bize gelmesinde kime giderse gitsin
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