 Beşiktaş 1-1 Leipzig – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    Beşiktaş 1-1 Leipzig

    Beşiktaş 1-1 Leipzig

    Beşiktaş Genç Takımı, UEFA Gençlik Ligi ikinci maçında RB Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.

    Beşiktaş'ın genç takımı, UEFA Gençlik Ligi ikinci maçında RB Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.

    Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maça temsilcimiz; Ersin, Rıdvan, Ege, Alpay, Kerem, Yusuf, Gani, Süleyman, Erdem, Mertcan ve Muhammed ile başladı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti. İkinci yarıda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:23
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