Atmosfer uyarısı

RB Leipzig Başkanı Oliver Mintzlaff'ın İstanbul uyarısı! UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak RB Leipzig'de İstanbul heyecanı yaşanıyor. RB Leipzig cephesinden üst üste açıklamalar gelirken, son olarak RB Leipzig Başkanı Oliver Mintzlaff önemli bir uyarıda bulundu. Oliver Mintzlaff karşılaşmayı değerlendirirken öncelikle Şampiyonlar Ligi hakkında''Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi beklemiyorduk, şimdi ise 2. maçımıza çıkacağız. Monaco karşısında doğru futbolumuzu gösterdik'' ifadelerini kullandı.



''İSTANBUL'DA MAÇ İZLEDİM, KAYNAYAN KAZAN GİBİ...''



RB Leipzig Başkanı Oliver Mintzlaff Beşiktaş karşısında da puan almak istediklerini söylerken, İstanbul için 'Kaynayan kazan' benzetmesi yaptı ve ''İstanbul'da da bir şeyler (puan) kazanmak istiyoruz. Ama tabii İstanbul farklı, kaynayan bir kazan gibi... Daha önce İstanbul'daki stadyumlarda birkaç kez bulundum. Hocamızın (Ralph Hasenhüttl) takımı doğru kelimelerle İstanbul'daki atmosfere hazırlayacağına inanıyorum. Göz alıcı bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Böyle olursa izleyenler adına da güzel bir maç olacaktır'' dedi.



''İSTANBUL'DA GÜVENDE OLACAĞIMIZI BİLİYORUZ...''



Güvenlikle ilgili bir endişelelerinin olup olmadığının sorulması üzerine de Mintzlaff ''Yetkililer ve konsoloslukla yakın temas halindeyiz. Tüm önlemler alındı. İstanbul'da güvende olacağımızı biliyoruz'' şeklinde konuştu. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Eylül Salı akşamı RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele 21:45'te başlayacak.