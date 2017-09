"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Leipzig karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Fenerbahçe derbisiyle ilgili zamanı geldiğinde ayrıntılı konuşacağını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı "Biz top oynamaya gittik. Provokasyonda bulunmadık. Stattan çıkarken ana avrat küfür yedim. para atıldı. Biz küfür yemeye müsait bir milletiz. Şahsıma küfürde sorun yok. Başkası yapınca keyfine saha kapatıyorlar. Sonra yabancı kavgası yapıp Türk futbolunu kurtarmaya çalışıyorlar" dedi.



Beklentim yok

Mücadelenin hakemi Palabıyık'ı da eleştiren Güneş, "Hakemle ilgili bir beklentim yok. Hakem her maçta hata yapıyor. Kendi stadımızda bize yaptıklarını da biliyorsunuz. 'Niye artislik yapıyorsun' dedim. Kötü bir şey söylemedim. Yerime dönerken kendi kendime söylendim. Tepkim vardı ama küfür yoktu. Olumsuz bir şeyi kabul etmek doğru değil" yorumunda bulundu.



Pozisyon penaltı değildi

Yine derbide Gary Medel'in yaptırdığı ilk penaltı pozisyonunu da değelendiren usta hoca, "Medel elinden geleni yaptı. Pozisyon bence penaltı değildi. Rakibinin arkasından yüklenmeyebilirdi. Onun dışında gayet iyi oynadı. Gerçek yeri orta saha, maçına göre pozisyonlar değişebilir" şeklinde konuştu. "Beni sevmek zounda değilsiniz" diyen Şenol Güneş, "Beni sevmeniz gibi bir beklentim de yok zaten. Sevgiye de ihtiyacım yok. Yeter ki ülkenizi sevin. Ben de sizi severim o zaman" ifadelerini kullandı.



Leipzig kaliteli bir takım

Şenol Güneş, Leipzig ile ilgili de şu yorumu yaptı: "Rakibimiz 4'üncü torbadan gelmesine rağmen diğer takımlarla aynı seviyede bir takım. Sürpriz yapabilecek bir ekip. Bireysel olarak yetenekli futbolcuları var. Zor bir karşılaşma olacak ama Şampiyonlar Ligi'nde zaten her maç zor oluyor."



Her yol mübah degil!

Maçkazanmak için her yolun mübah olmadığını vurgulayan usta çalıştırıcı, "Puan hesabımız yok. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Kaybetsek de her şey bitmiyor. Tabii kazanarsak büyük avantaj yakalarız. Ama bir garantimiz yok, kazanmak için de her yol mübah değildir" şeklinde konuştu.



Cuma günü yapabilirdik

Zorlu maç takvimine de değinen Güneş, "3 günde bir maç yapmak zor. Lig maçını cuma günü oynayabilirdik. Gençlerbirliği maçını milli ara dönüşü cuma günü oynayacağız. Yağmur yağarsa yağmur yağdığını söylersiniz. Yağmur yağınca sen ördek misin diye alınganlık gösterenler var" dedi.