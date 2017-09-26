 ABOUBAKAR PORTEKİZLİLERİ PİŞMAN ETTİ – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    PORTEKİZLİLERİ PİŞMAN ETTİ

    <a href="/index/aboubakar?id=666e651c-456e-427f-ac82-e51770a4e8ad" class="" rel="tag">ABOUBAKAR</a> PORTEKİZLİLERİ PİŞMAN ETTİ

    soyunma odasında verdiği görüntüler sonrası taraftarının 'Kadro dışı kalsın' dediği Vincent , deplasmanında takımını sırtlayarak eleştirilere yanıt verdi.

    'nun yıldızı Vincent , Portekizli taraftarları söylediklerine pişman etti.

    'ın Şampiyonlar Ligi'nde 'yu yendiği maçta cezası nedeniyle oynamayan ve maç sonunda eski takım arkadaşlarının yanına giden , verdiği görüntülerle tepki çekmişti.

    soyunma odasında Babel başta olmak üzere eski takım arkadaşlarıyla eğlenceli görüntüleri sergilemişti. Sosyal medyada bu görüntülerin yayılmasının ardından Porto ekibinde Aboubakar'a tepki gösterildi. Hatta birçok taraftar Aboubakar'ın kadro dışı bırakılması gerektiğini dile getirdi.

    CEVABI SAHADA VERDİ
    Ancak cezası biten Aboubakar, Porto'nun Devler Ligi'ndeki deplasmanında yıldızlaştı. karşısında iki gole imza atan Aboubakar, kendisini eleştiren herkese sahada yanıt verdi. Portekizli taraftarlar ise Aboubakar hakkında yaptıkları yorumların pişmanlığını yaşadı. Porto, Monaco'yu 3-0 yendi.
    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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