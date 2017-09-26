ABOUBAKAR PORTEKİZLİLERİ PİŞMAN ETTİ
Beşiktaş soyunma odasında verdiği görüntüler sonrası Porto taraftarının 'Kadro dışı kalsın' dediği Vincent Aboubakar, Monaco deplasmanında takımını sırtlayarak eleştirilere yanıt verdi.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu yendiği maçta cezası nedeniyle oynamayan ve maç sonunda eski takım arkadaşlarının yanına giden Aboubakar, verdiği görüntülerle tepki çekmişti.
Beşiktaş soyunma odasında Babel başta olmak üzere eski takım arkadaşlarıyla eğlenceli görüntüleri sergilemişti. Sosyal medyada bu görüntülerin yayılmasının ardından Porto ekibinde Aboubakar'a tepki gösterildi. Hatta birçok taraftar Aboubakar'ın kadro dışı bırakılması gerektiğini dile getirdi.
CEVABI SAHADA VERDİ
Ancak cezası biten Aboubakar, Porto'nun Devler Ligi'ndeki Monaco deplasmanında yıldızlaştı. Monaco karşısında iki gole imza atan Aboubakar, kendisini eleştiren herkese sahada yanıt verdi. Portekizli taraftarlar ise Aboubakar hakkında yaptıkları yorumların pişmanlığını yaşadı. Porto, Monaco'yu 3-0 yendi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:50
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
ABOUBAKAR PORTEKİZLİLERİ PİŞMAN ETTİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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