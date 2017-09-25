 Werner: Beşiktaş bir Bayern değil! – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Werner: Beşiktaş bir Bayern değil!

    Werner: Beşiktaş bir Bayern değil!
    Leipzig'in golcü ismi Timo Werner, yaklaşan maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Werner, "İstanbul'a korkmadan, cesaretle gitmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar pek çok Bundesliga ekibinden iyiler ama Bayern Münih ya da Borussia Dortmund değiller. Onlardan çekinmiyoruz" diye konuştu.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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